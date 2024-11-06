最新！洛阳跨境电商出口海外仓可申请出口退税

今天上午，洛报融媒记者从相关部门获悉，自2025年1月27日起，洛阳跨境电商出口海外仓可“离境即退税”。也就是说，纳税人以出口海外仓方式(海关监管方式代码“9810”)出口的货物，在货物报关离境后，即可申报办理出口退(免)税。

今天上午，洛报融媒记者从相关部门获悉，自2025年1月27日起，洛阳跨境电商出口海外仓可“离境即退税”。也就是说，纳税人以出口海外仓方式(海关监管方式代码“9810”)出口的货物，在货物报关离境后，即可申报办理出口退(免)税。

根据国家税务总局最新发布的《关于支持跨境电商出口海外仓发展出口退(免)税有关事项的公告》，纳税人在办理出口退(免)税申报时，货物已实现销售的，按照现行规定申报办理出口退(免)税；货物尚未实现销售的，按照“离境即退税、销售再核算”方式申报办理出口退(免)税，即：在货物报关离境后，即可预先申报办理出口退(免)税，后续再根据货物销售情况进行税款核算。

洛阳市税务局相关负责人解释，通过“9810”方式出口货物到海外仓的企业(无论货物是否已实际销售)，货物一出中国海关，即可申请退税(不用等卖出货)。退税流程分2步走，一是预退税：离境后先拿钱；二是核算期：卖出货后再算总账(多退少补)。

出口退税基本流程如下：

1.一般纳税人资格登记；

2.办理进出口经营备案；

3.开立外币账户；

4.出口退免税备案；

5.报关物流(取得报关单及运输单据)；

6.找供应商开具增值税专用发票；

7.收取外汇；

8.退税申报(首次申报退税要核验经营场地及财务核算情况)；

9.税局审批通过(中途可能会对供应商进行函调)；

10.等待税款到账。

（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李婧）