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@洛阳人：购买个人养老金产品可抵扣个人所得税
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.17 18:41
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　　近日，有关购买个人养老金产品的话题热议，购买该产品是否可抵扣个人所得税？能抵扣多少？对此，洛阳市税务局相关业务负责人做出详细解读并给出具体案例供您参考。

　　该负责人介绍，个人向个人养老金资金账户的缴费，按照12000元/年的限额标准，在综合所得或经营所得中据实扣除。计入个人养老金资金账户的投资收益暂不征收个人所得税，账户内资金投资收益无论多少，投资期间都无需交税。个人领取的个人养老金不并入综合所得，单独按照3%的税率计算缴纳个人所得税，税款计入“工资、薪金所得”项目。

　　需要注意，个人缴费享受税前扣除优惠时，以个人养老金信息管理服务平台出具的扣除凭证为扣税凭据。取得工资薪金所得、按累计预扣法预扣预缴个人所得税劳务报酬所得的，可选择当年预扣预缴或次年汇算清缴时扣除；取得其他劳务报酬、稿酬、特许权使用费等所得或经营所得的，在次年汇算清缴时扣除。领取时由开立账户的商业银行机构代扣代缴个人所得税。

　　案例解读：

　　假设李先生是一名企业员工，2024年全年综合所得收入为40万元，三险一金等专项扣除为6万元，专项附加扣除为4万元。

　　在未购买个人养老金时：

　　应纳税所得额= 40 - 6 - 4 - 6 =24万元，根据个人所得税税率表，对应的税率为20%，速算扣除数为16920元。

　　应缴个人所得税= 24×20% - 1.692 =3.108万元。

　　若李先生2024年购买了12000元的个人养老金：

　　应纳税所得额= 40 - 6 - 4 - 6 - 1.2 =22.8万元，对应的税率仍为20%，速算扣除数为16920元。

　　应缴个人所得税= 22.8×20% - 1.692 =2.868万元。

　　当年李先生因购买个人养老金少缴纳个人所得税= 3.108 - 2.868 =0.24万元。在领取个人养老金时，若李先生一次性领取个人养老金账户内本息共计50万元，需缴纳个人所得税= 50×3% =1.5万元。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李婧）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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