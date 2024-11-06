手机店“遗失”三部手机 洛阳民警两小时帮助找回

手机店误将装有手机的纸箱当成废品处理后，以为手机被盗，于是赶紧报警求助。近日，洛阳涧西警方接到报警后，经过两个小时的调查，成功为手机店找回手机。

手机店误将装有手机的纸箱当成废品处理后，以为手机被盗，于是赶紧报警求助。近日，洛阳涧西警方接到报警后，经过两个小时的调查，成功为手机店找回手机。

7日，涧西区一手机店店员常先生在清点店内物品时，发现刚刚到货的三部手机不见了，价值1.2万余元。

焦急之下，常先生立即拨打110寻求帮助。接警后，珠江路派出所民警第一时间赶赴现场了解情况，并调取现场监控视频，循线追踪，很快便有了发现。

“监控视频显示，一名收废品的男子进入店内后，将店内废品连同装有手机的纸箱一同收走后离开。”民警介绍，经过走访摸排，他们找到了收废品的男子张某。

面对民警到来，张某一脸疑惑，称自己在店内收走纸箱后，误将箱内物品当成垃圾，直接丢进了店铺附近垃圾桶。

民警立即折返回事发店铺附近，根据张某的描述，徒手翻找附近垃圾桶，终于找到遗失手机。经过查看，三部遗失手机被塑料包裹紧实，并未进水、磕碰。

仅仅两个小时，常先生便拿回了“丢失”的手机。随后，常先生专程前往珠江路派出所，为办案民警送来锦旗，对民警耐心、热情、细致的服务表达感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 宋健）