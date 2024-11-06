两天破3万！洛阳，全城沸腾！

30余家楼盘

装饰装修企业

金融机构来约惠

2月15日至16日，由洛阳市住房和城乡建设局主办，洛阳市住房保障和房产服务中心、洛阳市房地产开发企业协会、洛阳市建筑装饰协会承办，中国银行洛阳分行支持，洛阳网策划执行的2025洛阳新春房产促消费·惠民安家节在泉舜购物中心火热举行。财政补贴，企业让利，共同推动市场回暖，助力楼市稳定向好。

1月20日-3月31日，2025洛阳新春房产促消费系列活动对中心城区(不含偃师区、孟津区)新购买新建成套商品住宅，发放总金额800万元财政购房补贴，每套可享受8000元财政定额补贴。

作为其中首场线下活动，惠民安家节线上线下齐发力，线上依托短视频、小程序、直播、微信、抖音话题等进行多渠道信息挖掘，实现活动影响力和美誉度双提升，活动整体曝光达500万+，其中，抖音话题播放量230.5万+。

线下组织近30个楼盘、6个装饰装修企业、1个金融机构，提供一站式安家服务，据统计，现场共吸引近3万人次参观，意向客户近1500组。

财政补贴、企业让利

形成看房高潮

惠民安家节集结了中弘卓越城3期、中弘城二期、格润小镇、格润华府、美的·君兰江山、晟景·柒号院、晟景·尚贤院、铁建投城发·龙城、建业·伊水东望、中梁·百悦府等近30个在售楼盘参与，并推出了多重优惠措施，包括购房补贴，车位、物业、装饰装修专享补贴，叠加财政购房补贴，让购房者得到更多实惠。

1月下旬财政购房补贴消息释放，购房者是否受到了影响？部分参与活动楼盘反馈，相比前期，近一个月以来，接待量或销售量有一定增加，比如中弘城二期接待量增加20%-30%，格润小镇接待量增加约35%，建业·伊水东望成交量增加20%-30%——财政补贴，企业让利，共同推动市场回暖，助力楼市稳定向好。

“安家节上，我们推出了各类补贴共29000元，加上每套8000元的财政购房补贴，客户购房预估可省37000元。”建业·伊水东望营销负责人称，利好叠加，现场登记了几十组意向客户。

“16日一天，展位就接待了五六十组意向客户。”格润小镇置业顾问表示，感觉楼市确实有回暖。

“来逛一下，看看心仪的楼盘和户型有没有更优惠。”已有意向楼盘的王女士表示，再谈谈优惠就准备出手，不想错过财政购房补贴。

还有不少逛展市民表示，很需要这样的线下房产展销活动、20来个楼盘一次逛完。“方便对比，更容易选到心仪的房子。”

从现场情况看，购房需求以品质刚需和改善置业需求为主，有购房需求的市民普遍较为关注房企实力、工程进度等要素，因此，现房、准现房占据较大优势。

另外，改善置业客群对核心地段楼盘、稀缺业态产品等表现出较大的兴趣，如洛龙区核心地段楼盘格润华府、铁建投城发·龙城，纯洋房楼盘晟景·柒号院，在活动现场一直人气较旺。

服务完善、体验丰富

利好持续释放

房地产市场的看房高潮也让下游的装饰装修行业感受到春意。

为实现一站式安家服务，活动现场还引入了泰和装饰、昊昱装饰、前进装饰、贵族装饰、森轩装饰、智木装饰等一批装饰装修企业、通过极具性价比的家装方案，家装展区共登记意向客户220多组，比如森轩装饰、昊昱装饰登记都超过30组。

中国银行洛阳分行提供多种类型金融产品服务相关客群，收获了不少新粉丝。

活动期间，洛阳网主播在现场带着网友“云逛展”，一会儿看舞狮、锣鼓表演或乐队演唱，一会儿又听一个个展位工作人员介绍最新产品信息、优惠措施，好不热闹。

活动服务区内，逛展市民通过互动参与幸运大转盘，赢取购物袋、多肉盆栽、精美绿植、春日饮品，有市民参与后“点赞”：“现在的房展已经升级成‘嘉年华’了，惬意！”

惠民安家节活动结束了，但是，2025洛阳新春房产促消费系列活动仍在进行，相关政策利好也在持续，有购房以及家装、金融等需求的市民，可进入小程序浏览活动最新进展，以及在售楼盘、装饰装修企业、金融机构最新优惠。

点击下方图片

进入小程序，立刻“云逛展”

此外，温馨提醒近期购房市民，可提前准备好购房合同、交款凭证、身份证明及个人账户等资料，方便后续申请财政购房补贴(凡在房产促消费系列活动期间缴纳购房首付款并网签成功的购房群众即可申请，按商品房合同提交商品房网签时间先后顺序，满1000套即止)，详情敬请关注市住房中心官网和洛阳网平台后续报道。