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考生注意！2025年河南高招体检将于3月10日开始
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育考试院 2025.02.17 11:34
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　　今日，“河南省教育考试院”发布消息称，我省2025年普通高招体检工作将于3月10日开始，4月15日前完成。具体内容如下：

我省2025年普通高校招生体检工作有关事宜

　　我省2025年普通高校招生体检工作即将开始，现将有关事宜告知如下：

　　一、体检对象

　　按照国家和我省有关规定，所有报名参加2025年普通高校招生统一考试、提前单独招生和对口招生的考生均须参加身体健康状况检查，并如实填写本人既往病史。

　　二、体检时间

　　我省2025年普通高招体检工作将于3月10日开始，4月15日前完成，具体体检时间由各地招生考试机构根据本地实际情况合理安排，其中对口招生考生体检工作须于4月5日前完成。

　　三、体检地点

　　考生须在报名所在地县(市、区)卫生健康部门和招生考试机构按照规定选用的体检医院(医疗单位)参加体检，非指定的体检医院(医疗单位)为考生作出的体检结论无效。

　　四、注意事项

　　1.普通高校招生贯彻德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取的原则。体检工作是普通高校招生工作的重要环节，体检结果是考生填报志愿、高校录取新生的重要依据。未经高招体检的考生，高校可不予录取。

　　2.考生要认真学习《普通高等学校招生体检工作指导意见》，充分了解体检结论对填报志愿及录取的影响，认真阅读本人各项体检结果，并在体检确认表上签字。对体检结果有异议的考生，要在规定时间内及时提出复检申请。考生若无正当理由拒绝签字或者不在规定时间内进行签字确认，由此产生的遗留问题由考生本人承担。

　　3.考生要合理饮食、科学用眼，不乱服药物，注意体检前、体检中和体检后的相关事项，将身心调整到最佳状态，遵守体检纪律，按时参检，诚信应检。体检时将认真核查考生身份信息，严防冒名替检等行为发生；对于体检中存在弄虚作假等违规行为的考生，将按《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)等相关规定严肃处理。

　　4.确因伤病等特殊情况暂时无法在规定时间参检的考生，请及时向报名所在地县(市、区)招生考试机构如实说明情况，并提供证明材料，经核准后，根据当地招生考试机构安排按时补检。拟申请在高考中提供合理便利的残疾人考生，凭本人身份证、中华人民共和国第二代或第三代残疾人证在高招体检期间到报名所在地县(市、区)招生考试机构提出书面申请。

　　5.今年我省高考继续实行“无声入场”，体检信息采集时，体内植有金属的考生，应主动报告植入的具体部位，由工作人员核准后录入系统，并按当地招生考试机构安排领取体内植入特殊物品证明，以便高考时顺利通过入场检查。

　　6.我省普通高招有关政策规定将通过河南省教育考试院网站河南招生考试信息网河南省普通高校招生考生服务平台、河南省教育考试院微信公众号、“招考豫言”微信公众号等官方渠道发布，请广大考生和家长及时关注最新动态。

　　考生如需咨询，请联系报名所在地招生考试机构(地址、电话详见河南省教育考试院网站“机构介绍—河南省招生考试综合服务大厅联系方式”栏目)，也可通过省教育考试院网站“咨询留言”栏目、微信公众号“微服务”中的“咨询留言”模块进行咨询，或拨打省教育考试院咨询服务热线0371-55610639。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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