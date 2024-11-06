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守牢校园安全底线 护航学生健康成长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.17 08:36
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　　日前，市委常委、宣传部部长徐超文到偃师区调研校园安全工作。

　　在顾县镇顾县一中，徐超文深入学生餐厅、宿舍等场所，察看学生食宿条件，检查消防设施配备情况，就防冲撞设施、人车分流、人员进出等情况与学校负责人现场交流，提出完善意见建议。

　　偃师区府店镇缑山中学办学历史悠久。徐超文听取该校办学情况介绍，与教职工和学生亲切交流。她指出，缑山中学人文积淀厚重，要持续提高办学质量，不断强化安全意识，落实好学校各项安全制度，进一步做好校园管理、学生心理辅导和法律援助等工作，为青少年成长成才创造更加良好的环境。

　　徐超文强调，要提高思想认识，增强风险意识，树牢底线思维，制定好春季开学校园安全工作清单，进一步细化措施，扛稳扛牢责任，织密筑牢安全防线；要聚焦消防、饮食等关键环节，坚决维护教育领域安全，持之以恒抓好思想政治教育，多措并举强化安全管理，高度关注学生心理健康，常态化开展学生宿舍日常安全巡查、校园矛盾排查，确保广大师生出行、饮食、住宿安全；要坚持防范在前，妥善化解教育领域舆情风险，压实工作责任、建立健全机制、严格督查问责，为学校办学安全托底，切实守牢校园安全底线，护航学生健康成长。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王祝鹏）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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