文艺赋能 讲好新时代“洛阳故事”

记者从昨日召开的市文联八届三次全委(扩大)会议上获悉，今年全市文艺工作者将坚持创作为王，讲好新时代“洛阳故事”，擦亮“洛艺生辉”品牌。

记者从昨日召开的市文联八届三次全委(扩大)会议上获悉，今年全市文艺工作者将坚持创作为王，讲好新时代“洛阳故事”，擦亮“洛艺生辉”品牌。

注重谋划实施重大主题创作，立足传承千年的历史文化和现代化洛阳建设的火热实践，以“小切口”呈现“大主题”，以“小故事”反映“大时代”，深耕文艺精品创作，讲好新时代洛阳故事。组织举办“与花传神——全国名家绘牡丹展”“牡丹诗词书法展”“甲天下——洛阳桂林书法联谊展”等文艺活动，以及主题征文和书法、摄影、绘画、音乐、短视频等作品征集、评选、展览活动，描绘“天下黄河洛阳美”的磅礴画卷。

坚持“人才培养”和“创作扶持”相贯通，坚持“区域联动”与“创作提升”相结合，坚持“勇攀高峰”与“宣传推介”相促进，持续推进青年文艺名家推介工程，培养文艺名家、领军人才和优秀青年人才。构建“文艺两新”数据库，打造产业集聚实践高地，全力做好全国第四批“文艺两新”集聚区实践基地的申报工作。

今年，我市还将大力推进“艺惠河洛”工程，常态化开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，以及“我们的中国梦——文化进万家”、“新时代新征程新风貌”十大群众文化活动，持续丰富“古都夜八点”夜间文旅经济消费品牌，开展街头文艺表演，让人民群众普遍享受文艺滋养，让古都尽显“文艺范儿”。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 朱潇潇)