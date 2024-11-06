伊川县城关街道野狐岭社区：“蔬菜插花”庆丰收 浪漫田园添活力

近日，在伊川县城关街道野狐岭社区股份经济合作社采摘园，一场别开生面的“蔬菜插花”活动热闹开展。

近日，在伊川县城关街道野狐岭社区股份经济合作社采摘园，一场别开生面的“蔬菜插花”活动热闹开展。

参与此次活动的全是男士，他们大多是首次体验这类充满艺术气息的活动。采摘完蔬菜后，大家围坐在桌旁，在花艺师的悉心指导下，开始学习插花技巧，将这些“田间美味”精心搭配成精美的“蔬菜花束”。作品完成后，他们迫不及待地赶回家，把这份独特的礼物送给妻子，以此表达爱意与感激。

野狐岭社区党总支书记、居委会主任孙亚博介绍，举办这次“蔬菜插花”活动，一方面是为了庆祝蔬菜丰收，另一方面则是为了答谢大家对社区集体经济发展的支持与付出。

野狐岭社区的采摘园占地200亩。这片土地原本承包给一家企业，由于该企业经营不善，拖欠租金，社区将土地收回。“土地不能闲置，我们召开了全体居民代表大会，最终决定由社区牵头，发展集体经济，建设采摘园。”孙亚博说道。

去年年初，野狐岭社区利用政策资金与自筹资金，栽种了桃树，还搭建了8座蔬菜大棚。今年春节前夕，大棚里的芹菜、花菜和西蓝花成熟。“我们的蔬菜未使用农药，属于绿色无公害食品。”孙亚博表示，尽管蔬菜价格相较市面上略高，但仍吸引了众多顾客前来采摘体验。

目前，蔬菜采摘已接近尾声。孙亚博称，当初建设采摘园时，不少乡贤、党员出钱又出力，十分辛苦。为表感谢，社区邀请了20名代表参与此次活动，让他们把经过艺术加工的新鲜蔬菜带回家，与家人一同感受收获喜悦，品尝劳动成果，也为家庭增添浪漫氛围。

孙亚博表示，采摘园项目丰果期每年将为社区带来约200万元集体收入。下一步，社区计划在采摘园内建设研学基地、露营地，进一步丰富经营内容，吸引更多游客前来体验。（洛报融媒·洛阳网首席记者 魏巍 通讯员 李德伟）