洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

优孟衣冠（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 民俗史话  来源: 洛阳网 2025.02.17 08:04
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　《国色芳华》第25集，蒋长扬设局钓贪官，观众纷纷赞道：“蒋君好演技！”“戏精本精……”“好一个优孟衣冠！”

　　优孟衣冠啥意思？我们来看看《史记·滑稽列传》。

　　春秋时期，楚国有个优伶名孟，故称优孟。他颇有辩才，擅长表演，常谈笑讽谏时事。

　　宰相孙叔敖知道优孟是贤人，待他很好。孙叔敖弥留之际，嘱咐儿子：“我死后，你必将陷入贫困。若你去见优孟，就对他说‘我是孙叔敖的儿子’。”

　　几年后，孙叔敖的儿子果然穷困潦倒，背柴为生。一天，他遇见优孟，便照父亲嘱咐的说了。优孟告诉他：“别出远门，等我消息。”

　　优孟回家后，叫人做了类似孙叔敖的衣服帽子，自己穿戴好，开始模仿孙叔敖的言谈举止。一年多后，优孟已酷似孙叔敖，连楚庄王及其左右大臣都难以分辨。一次，庄王设宴，优孟打扮成孙叔敖的样子，去敬酒祝寿。

　　庄王大惊，以为孙叔敖复活了，要任命他为宰相。优孟说：“请让我回家跟妻子商量商量，三天后再来就任宰相。”

　　三天后，优孟来了。庄王问：“你妻子怎么说？”优孟答：“她说最好不要做，楚国的宰相不值得做。当初孙叔敖做楚国宰相，尽忠为廉地治理楚国，楚王才得以称霸诸侯。现在他死了，他的儿子却无立锥之地，穷得靠背柴为生。真要像孙叔敖那样，还不如自杀。”

　　优孟接着作歌道：“山居耕田苦，所得难果腹。外出为官吏，若做贪官，受贿枉法，一旦败露，身死家灭。可见贪官做不得！若为廉吏，奉法守职，永不为非，但如孙叔敖那样，持廉至死，如今妻子穷困负薪而食，可见廉吏也不值得做！” 楚王深受触动，向优孟道歉，并召见孙叔敖的儿子，赐其封地。优孟这场戏演得可谓尽心尽力，且时机把握到位，收效甚佳。成语“优孟衣冠”由此而来，人们起初用其形容登场演戏，后来也用来形容一味模仿别人，形似而神逊。具体啥意思，还得看语境。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
    减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
    减肥别过度 脂肪在关键时刻能保命！
        “别过度减肥，你身上的肉肉关键时刻能保命！”近日，一位身高165cm，体重仅80多斤的女生在网上分享了自己因...
  • ·大餐过后如何去油解腻？
  • ·孩子一咳嗽就要止咳吗？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院新增心血管疾病、孕产妇心理健康评估干预门诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 杭州启示录——洛阳两会热议DeepS...
  • 洛阳今日多云间晴天 最高气温14℃
  • 洛阳市人大常委会召开党组（扩大...
  • 洛阳新增23家市企业技术中心
  • 洛阳席殊书屋：让更多人爱上阅读
  • 中国一拖特专车分公司：开足产能...
  • 洛阳节后家政市场升温明显 一老一...
  • 乘春风上岗 有安全护航
  • 2月14日，洛阳910对新人喜领结婚证
  • 晴暖持续，最高气温16℃！洛阳最...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    白马寺游记

    国风人像

    隋唐园赏梅花

    新安县漏明崖
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605