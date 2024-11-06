优孟衣冠（河洛学堂）

《国色芳华》第25集，蒋长扬设局钓贪官，观众纷纷赞道：“蒋君好演技！”“戏精本精……”“好一个优孟衣冠！”

《国色芳华》第25集，蒋长扬设局钓贪官，观众纷纷赞道：“蒋君好演技！”“戏精本精……”“好一个优孟衣冠！”

优孟衣冠啥意思？我们来看看《史记·滑稽列传》。

春秋时期，楚国有个优伶名孟，故称优孟。他颇有辩才，擅长表演，常谈笑讽谏时事。

宰相孙叔敖知道优孟是贤人，待他很好。孙叔敖弥留之际，嘱咐儿子：“我死后，你必将陷入贫困。若你去见优孟，就对他说‘我是孙叔敖的儿子’。”

几年后，孙叔敖的儿子果然穷困潦倒，背柴为生。一天，他遇见优孟，便照父亲嘱咐的说了。优孟告诉他：“别出远门，等我消息。”

优孟回家后，叫人做了类似孙叔敖的衣服帽子，自己穿戴好，开始模仿孙叔敖的言谈举止。一年多后，优孟已酷似孙叔敖，连楚庄王及其左右大臣都难以分辨。一次，庄王设宴，优孟打扮成孙叔敖的样子，去敬酒祝寿。

庄王大惊，以为孙叔敖复活了，要任命他为宰相。优孟说：“请让我回家跟妻子商量商量，三天后再来就任宰相。”

三天后，优孟来了。庄王问：“你妻子怎么说？”优孟答：“她说最好不要做，楚国的宰相不值得做。当初孙叔敖做楚国宰相，尽忠为廉地治理楚国，楚王才得以称霸诸侯。现在他死了，他的儿子却无立锥之地，穷得靠背柴为生。真要像孙叔敖那样，还不如自杀。”

优孟接着作歌道：“山居耕田苦，所得难果腹。外出为官吏，若做贪官，受贿枉法，一旦败露，身死家灭。可见贪官做不得！若为廉吏，奉法守职，永不为非，但如孙叔敖那样，持廉至死，如今妻子穷困负薪而食，可见廉吏也不值得做！” 楚王深受触动，向优孟道歉，并召见孙叔敖的儿子，赐其封地。优孟这场戏演得可谓尽心尽力，且时机把握到位，收效甚佳。成语“优孟衣冠”由此而来，人们起初用其形容登场演戏，后来也用来形容一味模仿别人，形似而神逊。具体啥意思，还得看语境。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）