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何惟芳的生意经（细品《国色芳华》）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2025.02.17 08:03
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　　在古装励志剧《国色芳华》中，男主角蒋长扬在洛阳遇到奇女子何惟芳(杨紫饰)，她擅长培育牡丹，后来到长安城的西市开了“花满筑”。何惟芳经商的初心是希望无论贫富，人人皆可赏花，但她渐渐发现大多数人为了生计奔波，根本无暇欣赏鲜花的无用之美，那这生意还怎么做？

　　让贩夫走卒赏得起牡丹

　　上篇《少夫人的金疙瘩》(详见本报2月13日A15版)说到，由于唐代皇室推崇，牡丹大受追捧，富人为争抢珍品牡丹不惜一掷千金：每到暮春时节，京城显贵“车马若狂”去赏花；牡丹成了摇钱树，“一丛深色花，十户中人赋”。

　　何惟芳身怀养花绝技，将牡丹视为“年年能生钱的活财神”，来到长安后，准备卖牡丹赚钱。她希望无论贫寒、富贵之人，皆能有一隅美景可赏，便爬“清凉山”挖野生矮牡丹，培育出贩夫走卒也享受得起的盆栽牡丹“怀袖香”。

　　剧中何惟芳处在唐玄宗开元年间，三百多年后，北宋欧阳修到洛阳任西京留守推官，他发现“洛阳之俗，大抵好花。春时城中无贵贱皆插花，虽负担者亦然”，连挑担子出苦力的都能在头上插朵牡丹，可见人人能享牡丹之美。

　　在一段对杨紫的专访中，记者问：“如果能回到唐朝，最想带哪三样东西给何惟芳？”若是我，必带一本欧阳修的《洛阳牡丹记》，何惟芳看了一定很高兴，她的心愿终将在家乡洛阳得以实现。

　　最近，咱洛阳培育出新品牡丹“五彩什样锦”，一株开出5种颜色10朵牡丹花，这催花技术举世无双。我也想给何惟芳带上一盆，外加种植技术说明书，她要是能学会，圣人三郎的御花园都能让她承包了，就像洛阳人宋单父为唐玄宗在骊山种牡丹那样厉害，能赚一大笔钱。

　　何惟芳卖牡丹、芍药有两种方式。一种是顾客根据颜色预订种苗，她到秋日上门栽种，待来年春日花开，再结清花钱；另一种是即刻买下带走。后一种方式，如今多见，不少人网购洛阳牡丹作为年宵花，为春节增添喜色。

　　前一种方式，欧阳修在《洛阳牡丹记》里有记载。北宋的早春时节，就有洛阳人到寿安山上砍牡丹苗来城里卖，到了秋天再嫁接。当时有个著名的接花工叫“门园子”，富贵人家都请他去接花；接一头姚黄五千钱，秋天立合同，到来年春天见到花开再兑现。

　　剧中有位顾客春日要买两株芍药，希望马上移栽到自家院中，何惟芳说：“花开之时是不能移栽的，否则会伤了花的根茎，可以等秋日上门移栽。”可见她真是爱花懂花之人。

　　让平头百姓用得起澡豆

　　何惟芳爱“金疙瘩”，但她并非眼里只有钱，她发现只有安居乐业，百姓才会花钱买一株花、一抹香；而美也不止一种样子，即便没有花可赏，“面容洁净、气味清新”也是美。于是，她一边培育新品，种出能高价卖给王公贵族的名品牡丹、芍药、千瓣莲；一边以丹皮等为原材料研发平价梳妆用品，满足普通人的爱美之心。

　　蒋长扬送来的澡豆给了何惟芳灵感：“澡豆对于平头百姓来说，还是太贵，研制出更加便宜的澡豆，才能惠及更多人。”

　　魏晋以后，古人将豆粉、香料等混合制成澡豆用来洗沐，既能去污，又能营养皮肤，是一种高级用品。据《世说新语》载，晋武帝司马炎的驸马王敦，虽出身名门大族琅琊王氏，却是个粗人，不熟悉贵族的精致生活。王敦刚和舞阳公主结婚时，上厕所看见漆箱里放着干枣，原本是用来堵鼻子的，他却以为厕所里也要放置果品，就把枣吃光了。他回到屋里，侍女端出装水的金澡盘和装澡豆的琉璃碗，这原本是让他洗手的，他却把澡豆都倒入水里喝了，以为是干粮。侍女们都捂着嘴笑话他。

　　唐代医学家孙思邈在《千金方·面药》中介绍了美白、保湿、祛斑等不同功效的澡豆配方。这些澡豆有的“用洗手面，十日色白如雪，三十日如凝脂”，有的“每旦取洗手面，百日白净如素”……如此功效，搁现在也畅销！

　　剧中何惟芳的姐妹出主意，就提到“可以根据《千金方》记载的澡豆配方加以改良”，做出便宜的澡豆。

　　在唐代，护肤养颜的口脂、面药都是奢侈品，皇帝常用来赏赐臣子。杜甫腊日获赐，作诗谢恩：“口脂面药随恩泽，翠管银罂下九霄。”刘禹锡任淮南节度使掌书记时，曾替杜佑作《为淮南杜相公谢赐历日面脂口脂表》，感谢皇帝赐面脂、口脂等护肤品。 后来，何惟芳开了分店“清舒斋”，以药入妆，养颜康体，所售商品百姓也买得起，有润泽养发的云鬓丹、清新口气的芬芳水、养颜祛斑的美颜丸、保湿润肤的玫瑰面脂。她还亲自试用产品，实乃良心商家！（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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