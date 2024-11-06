厚衣服先别收！未来一周洛阳气温有所下降

今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，预计未来一周受多轮冷空气扩散和短波槽活动，云系较多有弱降水，气温有所下降。
今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，预计未来一周受多轮冷空气扩散和短波槽活动，云系较多有弱降水，气温有所下降。
今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，预计未来一周受多轮冷空气扩散和短波槽活动，云系较多有弱降水，气温有所下降。
具体天气预报
今天夜里：晴天到多云。
17日(周一)：多云转晴天，气温1℃～12℃。
18日(周二)：晴天转多云，气温1℃～13℃。
19日(周三)：阴天间多云，部分地区有小雨或零星小雨，气温1℃～8℃。
20日(周四)：多云间阴天，气温0℃～8℃。
21日(周五)：阴天转多云，气温1℃～7℃。
22日(周六)：多云到阴天，气温0℃～6℃。
23日(周日)：阴天转多云，气温1℃～7℃。⑥
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