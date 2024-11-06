厚衣服先别收！未来一周洛阳气温有所下降

今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，预计未来一周受多轮冷空气扩散和短波槽活动，云系较多有弱降水，气温有所下降。 今日，“洛阳气象”官微发布消息称，根据最新气象资料分析，预计未来一周受多轮冷空气扩散和短波槽活动，云系较多有弱降水，气温有所下降。 具体天气预报 今天夜里：晴天到多云。 17日(周一)：多云转晴天，气温1℃～12℃。 18日(周二)：晴天转多云，气温1℃～13℃。 19日(周三)：阴天间多云，部分地区有小雨或零星小雨，气温1℃～8℃。 20日(周四)：多云间阴天，气温0℃～8℃。 21日(周五)：阴天转多云，气温1℃～7℃。 22日(周六)：多云到阴天，气温0℃～6℃。 23日(周日)：阴天转多云，气温1℃～7℃。⑥