洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

空中穿针！济新高速黄河大桥首根钢桁梁成功吊装
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.16 19:44
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　项目建设“进度条”再刷新！日前，在位于洛阳市新安县的济新高速公路黄河大桥施工现场，随着首根重达260吨的钢桁梁在距水面200多米高空精准落位，世界首创独塔地锚式回转缆悬索桥实现里程碑突破，全面开启桥面安装阶段，为冲刺今年年底全线通车奠定坚实基础。

　　济新高速是河南省高速公路“13445工程”重点建设项目，全长48.5公里，新安县境内约32.8公里。自项目开工以来，新安全县上下树立“一盘棋”思想，相关部门、沿线各镇全力搞好服务，加快推进项目建设。

　　承建济新高速黄河大桥标段的中铁四局一公司相关负责人介绍，济新高速黄河大桥位于济源市与新安县交界的王屋山-黛眉山世界地质公园内，横跨黄河小浪底库区，主跨达555米，塔高109米，采用双向六车道高速公路标准建造。

　　作为济新高速公路的重点控制工程，济新高速黄河大桥是世界首创独塔地锚式回转缆悬索桥，世界最大跨径的回转缆悬索桥，建成后将成为河南省跨径最大的桥梁。

　　“在距离黄河水面200多米的高空，且只有一个塔和一根长1613米的回转主缆做支撑，施工作业难度可想而知。”中铁四局一公司相关负责人说，得益于种种优势，济新高速黄河大桥建设顺利，各项施工均按预定节点步入桥梁主体结构施工阶段。

　　钢桁梁是桥梁主体结构施工的重要组成部分，济新高速黄河大桥由34节钢桁梁组成、总重达10200吨，首节钢桁梁吊装直接检验施工团队的技术方案和施工举措是否科学、有效。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 杭州启示录——洛阳两会热议DeepS...
  • 洛阳今日多云间晴天 最高气温14℃
  • 洛阳市人大常委会召开党组（扩大...
  • 洛阳新增23家市企业技术中心
  • 洛阳席殊书屋：让更多人爱上阅读
  • 中国一拖特专车分公司：开足产能...
  • 洛阳节后家政市场升温明显 一老一...
  • 乘春风上岗 有安全护航
  • 2月14日，洛阳910对新人喜领结婚证
  • 晴暖持续，最高气温16℃！洛阳最...
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    洛邑古城元宵节

    国风人像

    王城上元夜 伴月赏花灯

    应天门
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605