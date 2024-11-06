空中穿针！济新高速黄河大桥首根钢桁梁成功吊装

日前，在位于洛阳市新安县的济新高速公路黄河大桥施工现场，随着首根重达260吨的钢桁梁在距水面200多米高空精准落位，世界首创独塔地锚式回转缆悬索桥实现里程碑突破，全面开启桥面安装阶段，为冲刺今年年底全线通车奠定坚实基础。

项目建设“进度条”再刷新！日前，在位于洛阳市新安县的济新高速公路黄河大桥施工现场，随着首根重达260吨的钢桁梁在距水面200多米高空精准落位，世界首创独塔地锚式回转缆悬索桥实现里程碑突破，全面开启桥面安装阶段，为冲刺今年年底全线通车奠定坚实基础。

济新高速是河南省高速公路“13445工程”重点建设项目，全长48.5公里，新安县境内约32.8公里。自项目开工以来，新安全县上下树立“一盘棋”思想，相关部门、沿线各镇全力搞好服务，加快推进项目建设。

承建济新高速黄河大桥标段的中铁四局一公司相关负责人介绍，济新高速黄河大桥位于济源市与新安县交界的王屋山-黛眉山世界地质公园内，横跨黄河小浪底库区，主跨达555米，塔高109米，采用双向六车道高速公路标准建造。

作为济新高速公路的重点控制工程，济新高速黄河大桥是世界首创独塔地锚式回转缆悬索桥，世界最大跨径的回转缆悬索桥，建成后将成为河南省跨径最大的桥梁。

“在距离黄河水面200多米的高空，且只有一个塔和一根长1613米的回转主缆做支撑，施工作业难度可想而知。”中铁四局一公司相关负责人说，得益于种种优势，济新高速黄河大桥建设顺利，各项施工均按预定节点步入桥梁主体结构施工阶段。

钢桁梁是桥梁主体结构施工的重要组成部分，济新高速黄河大桥由34节钢桁梁组成、总重达10200吨，首节钢桁梁吊装直接检验施工团队的技术方案和施工举措是否科学、有效。