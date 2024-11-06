面向全市职工免费！洛阳市2025年首期“洛工学堂”即将开始报名

职工下班，工会上班！16日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，2025年首期“洛工学堂”公益培训将从2月20日起开始报名，为洛阳职工文化生活注入新活力。

职工下班，工会上班！16日，洛报融媒记者从洛阳市总工会获悉，2025年首期“洛工学堂”公益培训将从2月20日起开始报名，为洛阳职工文化生活注入新活力。

活动由洛阳市工人文化宫、洛阳市职工文联、洛阳市职工体协联合举办，以“职工下班，工会上班”为服务理念，全面实施错峰服务，利用晚上、周末、节假日时间，开展职工喜闻乐见的公益培训，助力职工提升文化素质，丰富业余生活。2025年将推出六大类二十余门课程，目前“洛工学堂”公益培训已上线，涵盖音乐、舞蹈、书法、绘画、太极拳等五大类十门课程。

书法培训

招收人数：20人

课程安排：12课次、每周二晚7:00-8:30

培训内容：书法培训教程

1.了解魏碑书法中的起笔、行笔、收笔。

2.通过课堂示范各种笔法的演示，让学员们体会和掌握笔毫在笔画中的各种变化。

3.认识和运用各种笔法。

培训用具：耗材自备

上课地点：洛阳市总工会办公大楼1103室

美术培训

招收人数：20人

课程安排：12课次、每周三晚7:00-8:30

培训内容：中国山水画培训教程

教程安排整体分为：树、石、山、水、云、临摹、写生、创作8个部分。

课程根据学员学习进度调整学习内容。

培训用具：耗材自备

上课地点：洛阳市总工会办公大楼1102室