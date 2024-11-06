这个双休日，“跃动涧西 春满活力”涧西区轮滑协会志愿服务暨轮滑游园派对活动精彩举行。100多名轮滑少年在轮滑志愿者的保护下，沿洛浦公园滑行，打卡城市阳台，拥抱明媚春光。

这个双休日，“跃动涧西 春满活力”涧西区轮滑协会志愿服务暨轮滑游园派对活动精彩举行。100多名轮滑少年在轮滑志愿者的保护下，沿洛浦公园滑行，打卡城市阳台，拥抱明媚春光。

活动的起点位于西苑桥北侧的洛浦公园。选手们一早来到集合地点，身着鲜艳的服装，佩戴专业护具，调试好轮滑装备。随着一声令下，大家如灵动的飞鸟离开枝头，排着整齐的队伍，沿洛浦公园的健身步道，向东滑行。一路上，轮滑少年们不仅展示了高超的轮滑技巧，还向市民传递绿色健康的生活理念，倡导走出家门，参与到体育锻炼。为保障活动安全顺利进行，涧西区轮滑协会提前规划了路线，并沿途安排了经验丰富的成员在队伍前后及路口进行引导和保障。

此次活动往返共10公里，经过5公里的滑行，少年们抵达本次活动的打卡地——洛阳城市阳台，现场展示了花样轮滑，合影留念，随后原路返回。

“我特别喜欢长距离滑行，不光锻炼身体，磨炼意志，还能欣赏沿途美丽的景色。”11岁的俞一萱练习轮滑已有7年，经常参加20公里长距离滑行。得益于长期锻炼，她个头长高不少，性格也越发阳光开朗，还经常在全市大赛上夺得奖牌。她希望更多小朋友参加轮滑锻炼，收获健康快乐。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）