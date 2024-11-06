洛阳动漫企业助力《哪吒2》创影史纪录

13日，《哪吒2》票房达100亿元，书写中国电影票房历史。这部历时五年的匠心之作，由全国138家动漫公司的专业人员倾力打造。片尾长长的创作团队名单中，包括洛阳的几家动漫企业，他们为中国动漫的崛起默默贡献着洛阳力量。

13日，《哪吒2》票房达100亿元，书写中国电影票房历史。这部历时五年的匠心之作，由全国138家动漫公司的专业人员倾力打造。片尾长长的创作团队名单中，包括洛阳的几家动漫企业，他们为中国动漫的崛起默默贡献着洛阳力量。

出场5秒的角色，悉心打磨了一年

正月十五刚过，在洛龙区一栋高层建筑内，洛阳晶体动漫设计有限公司(以下简称晶体动漫)内，近百人的工作大厅座无虚席，动漫模型师正在三维建模，特效师正进行场景优化和全模渲染，一片忙碌景象。

“《哪吒2》取得如此高的成就，我们感到振奋，也为咱们中国动漫的崛起感到骄傲。”见到记者，34岁的公司负责人吴亮笑着说。

2022年年底，成立4年的晶体动漫接到参与《哪吒2》大电影的邀约，承担十几个角色的制作工作。

“没想到这部影片的质量如此高。”吴亮说，无论是人物的微表情、毛发，还是形体、着装风格，都精益求精。

与真人拍电影不同，动漫电影有原画设定。根据剧本画出角色的平面图，再按照平面图做出立体模型，整个过程有点像捏泥人。

“以我们制作的几个捕妖道士来说。拿到的是素描草图，必须按照导演的要求，做到表情动作‘百分百’还原的三维动漫人物。”公司制作总监温亚斌说，制作初样通过审核之后，用三维软件制作立体动画模型，并刻画出栩栩如生的静态表情。项目最难的地方的是毛发制作：每个人物的每一丝毛发都要做到丝毫毕现，看起来跟真的一样。

就这样，历时近一年，全体成员对10多个角色精心雕琢，前后修改了近30个版本，最终达到了如今的效果。虽然这些角色并非主角，有的仅有5秒镜头，但每一个人物的制作精良度都堪比主角。