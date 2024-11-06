洛阳：开展旅游推介 共绘发展蓝图

14日，一场聚焦研学旅游产业创新发展的盛会——洛阳市研学旅游推介路演活动在洛阳市图书馆举行。

14日，一场聚焦研学旅游产业创新发展的盛会——洛阳市研学旅游推介路演活动在洛阳市图书馆举行。 14日，一场聚焦研学旅游产业创新发展的盛会——洛阳市研学旅游推介路演活动在洛阳市图书馆举行。 此次活动由洛阳市文广旅局、洛阳市文物局主办，旨在为研学旅游行业单位搭建交流合作平台，推动洛阳研学旅游产业迈向新高度，助力洛阳打造全国重要的研学旅游目的地。 近年来，洛阳深挖“文化+旅游+教育”的研学内核，成功培育102家研学基地及营地、54家研学承办机构，开发1500余种课程，研发900余条路线，“匠心寻彩根在河洛”“寻古探源考古洛阳”等研学路线获评全国十佳。 当天的路演环节，32家推介单位依次登台，围绕特色研学项目、成功运营经验、创新教学模式、产品亮点等内容进行全方位展示，分享实践成果与宝贵经验，探讨行业发展趋势与合作机遇。整场活动展示形式丰富多样，生动讲解、精美PPT、精彩视频、现场演出齐上阵，完美呈现寓教于乐的理念与优质服务保障。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 孙倩楠）