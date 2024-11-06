河洛新年农民画作品展开展

近日，由二里头夏都遗址博物馆、洛阳市美术家协会与偃师区伊洛书画社联合举办的伊洛春歌——河洛新年农民画作品展在二里头夏都遗址博物馆开展。
近日，由二里头夏都遗址博物馆、洛阳市美术家协会与偃师区伊洛书画社联合举办的伊洛春歌——河洛新年农民画作品展在二里头夏都遗址博物馆开展。
近日，由二里头夏都遗址博物馆、洛阳市美术家协会与偃师区伊洛书画社联合举办的伊洛春歌——河洛新年农民画作品展在二里头夏都遗址博物馆开展。
此次展览精选的80余幅农民画，反映了新时代农村的新面貌、新变化、新生活，表达了广大农民积极向上的精神风貌和对美好生活的向往。展览将持续至3月2日。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 摄）
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