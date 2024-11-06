洛龙区：健康护航新学期 活力满满启新程

13日，在洛龙区第一实验小学政和路分校，儿童保健专家围绕儿童生长健康问题进行讲解，让孩子们生动学习健康成长理念。
13日，在洛龙区第一实验小学政和路分校，儿童保健专家围绕儿童生长健康问题进行讲解，让孩子们生动学习健康成长理念。
13日，在洛龙区第一实验小学政和路分校，儿童保健专家围绕儿童生长健康问题进行讲解，让孩子们生动学习健康成长理念。
当天，洛龙区卫健委联合洛龙区教育局，在该区幼儿园、中小学校开展“儿童健康开学第一课”活动，帮助学生树立健康理念，养成健康生活方式，增强健康意识，助力青少年身心健康、快乐成长。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 张俊望 摄）
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