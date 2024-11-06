市民营经济发展局举办一季度“开门红”政策宣讲活动

春风送暖，惠企入心。昨日，市民营经济发展局举办“河洛益企·政在行动”一季度“开门红”政策宣讲活动，为民营企业送上新春开工“政策大礼包”，让政策红利真正成为惠企“真金”。

春风送暖，惠企入心。昨日，市民营经济发展局举办“河洛益企·政在行动”一季度“开门红”政策宣讲活动，为民营企业送上新春开工“政策大礼包”，让政策红利真正成为惠企“真金”。

活动现场，市发改委、市工信局、市商务局、市人社局、人民银行洛阳分行等相关部门负责同志围绕“两新”项目申报、满负荷生产、就业创业等方面惠企政策进行详细解读，100多家民营企业负责人不时举起手机拍摄政策要点，笔记本上密密麻麻的记录见证着这场政策“及时雨”的热度。

开局关乎全局，起步决定后程。连日来，市民营经济发展局先后走访制造业、服务业、科技型中小企业等多个领域的重点民营企业，详细了解民营企业节后复工复产情况，收集企业在生产经营中的困难和问题，面对面宣传政策、答疑解惑，助力全市经济开好局、起好步。截至目前，全市6234家入库“四上”民营企业目前已实现应复尽复。

“下一步，将围绕‘民营经济持续健康高质量发展’这一目标，着力实施‘企业服务、渠道畅通、主体培育、示范引领’四大工程，办好首届‘洛阳企业家日’系列活动，不断提升服务民营经济发展质效，建强民营企业家队伍，为全市民营经济持续健康高质量发展作出更大贡献。”市民营经济发展局相关负责人说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 王亦石 田米杰)