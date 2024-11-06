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市委统战部领导班子召开2024年度民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.15 08:50
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　　昨日，市委统战部领导班子召开2024年度民主生活会。市委常委、统战部部长韩治群主持会议并作总结讲话。

　　市委统战部领导班子对开好这次民主生活会高度重视，会前认真组织学习研讨，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，并结合典型案例进行剖析，认真撰写班子对照检查材料和个人发言提纲。会上，市委统战部领导班子作了对照检查，随后班子成员依次作对照检查，并开展相互批评。

　　韩治群强调，要铸牢对党忠诚之魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，坚定政治方向、增强政治定力、提升政治能力，确保党中央、省委、市委关于统战工作的决策部署落到实处。要勇担拼抢发展之责，围绕中心工作，更好发挥统一战线凝聚人心汇聚力量政治作用，完善大统战工作格局，加强党外代表人士队伍建设，提升多党合作制度效能，促进民营经济“两个健康”，做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，重点做好民族、宗教，以及港澳台和海外各领域统战工作，以统战一域之安助力全市大局之稳。要厚植为民惠民之心，践行为民宗旨，加强同党外代表人士联络联谊，多措并举助企纾困解难，发挥优势助力乡村振兴，不断提升服务群众的能力和水平。要夯实自我革命之基，全面落实新时代党的建设总要求，巩固深化党纪学习教育成果，持续营造风清气正的政治生态，为奋力开创现代化洛阳建设新局面作出新的更大贡献。

　　市委督导组派员到会指导。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 通讯员 杜蕊蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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