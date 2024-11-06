锐创电气： 强研发 产品俏 出口忙

近日，在位于涧西区的洛阳市锐创电气设备有限公司生产车间，工人正加紧生产订单产品，奋战首季“开门红”。
近日，在位于涧西区的洛阳市锐创电气设备有限公司生产车间，工人正加紧生产订单产品，奋战首季“开门红”。
近日，在位于涧西区的洛阳市锐创电气设备有限公司生产车间，工人正加紧生产订单产品，奋战首季“开门红”。
近年，该公司加强研发攻关，生产的智能彩色平板喷墨机、数控螺柱栽桩机、切割机器人、焊接机器人等人工智能设备不仅供应比亚迪、宁德时代等国内制造企业，还出口到50多个国家和地区。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张玉书 董洁 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605