锐创电气： 强研发 产品俏 出口忙

近日，在位于涧西区的洛阳市锐创电气设备有限公司生产车间，工人正加紧生产订单产品，奋战首季“开门红”。 近日，在位于涧西区的洛阳市锐创电气设备有限公司生产车间，工人正加紧生产订单产品，奋战首季“开门红”。 近年，该公司加强研发攻关，生产的智能彩色平板喷墨机、数控螺柱栽桩机、切割机器人、焊接机器人等人工智能设备不仅供应比亚迪、宁德时代等国内制造企业，还出口到50多个国家和地区。（洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 张玉书 董洁 摄）