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洛阳为民营企业送上新春开工“政策大礼包”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.14 21:37
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　　春风送暖，惠企入心。14日，洛阳市民营经济发展局举办“河洛益企·政在行动”一季度“开门红”政策宣讲活动，为民营企业送上新春开工“政策大礼包”，让政策红利真正成为惠企“真金”。

　　“2025年第一季度满负荷生产的规模以上工业企业，可获得10万元财政奖励”“对评选为省级扶持的创业项目，可一次性获10万元或15万元补助”……活动现场，洛阳市发改委、洛阳市工信局、洛阳市商务局、洛阳市人社局、人民银行洛阳分行等相关部门负责同志围绕“两新”项目申报、满负荷生产、就业创业等方面惠企政策进行详细解读，100多家民营企业负责人不时举起手机拍摄政策要点，笔记本上密密麻麻的记录见证着这场政策“及时雨”的热度。

　　开局关乎全局，起步决定后程。连日来，洛阳市民营经济发展局先后走访制造业、服务业、科技型中小企业等多个领域的重点民营企业，详细了解民营企业节后复工复产情况，收集企业在生产经营中的困难和问题，面对面宣传政策、答疑解惑，助力全市经济开好局、起好步。截至目前，全市6234家入库四上民营企业目前已实现应复尽复。

　　“下一步，将围绕‘民营经济持续健康高质量发展’这一目标，着力实施‘企业服务、渠道畅通、主体培育、示范引领’四大工程，办好首届‘洛阳企业家日’系列活动，不断提升服务民营经济发展质效，建强民营企业家队伍，为全市民营经济持续健康高质量发展作出更大贡献。”洛阳市民营经济发展局相关负责同志说。(洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹文/图 通讯员 王亦石 田米杰)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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