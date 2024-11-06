按照市委要求，14日，市委宣传部领导班子召开2024年度民主生活会。市委常委、宣传部部长徐超文主持会议并作总结讲话。

按照市委要求，14日，市委宣传部领导班子召开2024年度民主生活会。市委常委、宣传部部长徐超文主持会议并作总结讲话。

市委宣传部领导班子对开好这次民主生活会高度重视，会前认真组织学习研讨，广泛征求意见建议，深入开展谈心谈话，认真撰写对照检查材料，为开好民主生活会作了充分准备。会上，市委宣传部领导班子作对照检查，徐超文带头作个人对照检查，班子成员逐一对照检查，严肃认真开展批评与自我批评，做到了开诚布公、动真碰硬，达到了统一思想、相互监督、共同提升的目的。

徐超文在总结讲话中强调，要把提升政治能力摆在首位，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续巩固深化党纪学习教育成果，以更高标准、更严要求加强纪律建设，以实际行动践行对党忠诚。要扎实做好整改落实“后半篇文章”，坚持问题导向，制定整改方案，建立整改台账，细化整改措施，压实整改责任，坚持“当下改”与“长久立”，扎实推进制度建设，切实推动整改落实常态长效，巩固风清气正的政治生态。要秉持实干精神，切实增强做好新时代新征程宣传思想文化工作的责任感使命感，守牢政治安全底线，主动担当作为、干事创业，协同联动推动各项工作创新出彩，为现代化洛阳建设作出新的更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张龙德)