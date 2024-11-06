2月14日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究百万吨乙烯等重点项目建设和中信装备制造集团组建等重大事项。

徐衣显主持召开专题会议研究重点项目建设、重大事项推进等工作

盯节点强协同打造一流绿色石化产业基地

强联动促转型加快高端装备制造集团组建

2月14日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究百万吨乙烯等重点项目建设和中信装备制造集团组建等重大事项。

会议听取了百万吨乙烯项目基础施工、年度目标、长周期设备订购，以及绿色石化先进材料产业基地前期规划编制、化工园区扩区、产业链群招商等工作汇报。徐衣显指出，百万吨乙烯项目是洛阳产业发展的“头号工程”，目前已进入全面发力、纵深推进的关键阶段。中石化(河南)炼油化工有限公司和市直各相关部门要抢抓机遇、乘势而为。按照省委省政府和中国石化集团相关部署要求，以百万吨乙烯项目建设为牵引，抢抓政策窗口期、施工黄金期，完善推进机制，强化要素保障，注重补链强链，打造绿色石化产业先行区、先进材料产业示范区。要加强统筹、系统规划。坚持上下贯通、政企联动，健全领导分包、专班推进、清单管理等统筹协调机制，科学编制基地发展规划，积极对接争取政策支持，创新投资建设管理运营模式，跑出项目建设“加速度”。要注重协同、多措并举。紧盯“项目会战、园区扩容、链群招商”等任务，靠前服务设备采购安装，提前谋划国土空间优化布局，协同联动开展精准招商对接，确保土建施工有序衔接、园区建设提速提效、产业招商全面发力。要压实责任、实干担当。深入践行“一线工作法”，弘扬担当实干作风，压实地方属地、行业部门、企业主体责任，扣紧责任链条、形成责任闭环，确保百万吨乙烯项目早建成、早投产、早见效。

会议听取了中信装备制造集团组建情况汇报。徐衣显强调，组建中信装备制造集团是深化央地合作的重大成果，对洛阳及全省装备制造产业壮链群、促转型、育动能具有重要意义。要强化对接联动，主动对接争取，整合多方资源，寻找最优路径，共商一协议、共谋一方案、共建一基金，着力破解组建难点堵点痛点。要注重产创协同，联动导入优质科创资源，搭建成果转化平台，持续优化股权激励制度，加强科技创新和产业创新深度融合，推进央地创新协作、产业合作、发展协同。要聚力发展提质，聚焦机器人、新能源装备、高温合金与轧制装备、绿色智慧矿山装备等产业方向，加快推动装备产业高端化、智能化、绿色化转型，建设成套装备排头兵、优势产业新龙头，打造新时代央地合作新典范、市场化改革新样板。

会议还研究了风险防范化解、重点项目保障等工作。

潘开名、王太钢等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)