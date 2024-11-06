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市委召开专题会议 研究世界古都论坛筹备、九洲池三期项目策划等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.14 21:37
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市委召开专题会议
研究世界古都论坛筹备、九洲池三期项目策划等工作
江凌主持 徐衣显、张玉杰参加

　　14日，市委召开专题会议，研究第六届世界古都论坛筹备、九洲池三期项目策划等工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议听取第六届世界古都论坛筹备工作和整体活动策划情况汇报。会议指出，世界古都论坛已成功在洛举办五届，成为增进古都交流互鉴、展示洛阳文明形象、提升中华文化国际影响力的重要载体。要进一步提升站位，深刻认识举办世界古都论坛的重大意义，着力打造世界古都城市文化交流互鉴的重要平台，让世界更好认识中国、了解中国，努力在坚定文化自信、弘扬优秀传统文化、深化文明交流互鉴中展现更大担当作为。要进一步拓宽视野，提升论坛举办层级，邀请更多国内外古都城市代表和古都研究领域专家学者参与，聚焦古都形制、古都文化、古都新生等共性话题，通过线上线下相结合的方式，丰富活动内容，打造包容开放、互学互鉴、互利共赢的国际性文化品牌活动，不断做大古都朋友圈、提升洛阳国际影响力。

　　会议听取了九洲池三期设计方案和沉浸式演艺项目策划方案情况汇报。会议指出，高水平策划实施九洲池三期项目，有利于更好保护展示隋唐洛阳城宫城区遗址和肌理格局，进一步丰富文旅体验、彰显文化自信。要坚持保护为主，创新文化遗产保护与展示利用模式，提升遗址展示利用水平，真正让文化遗产“活”起来。要深化空间肌理研究，在做好遗址考古和历史文献研究的基础上，科学确定街区功能形态、建筑体量、空间尺度，更好地把皇家园林气象与市井烟火气息、古代建筑风貌与现代时尚元素融合起来，构建更加灵动的街区尺度和肌理格局。要深化文旅业态研究，高水平策划更富沉浸感、震撼力和共情度的演艺项目，有机植入特色文旅业态，打造具有强大吸引力、影响力的高品质特色文旅街区。要加强沟通对接，积极争取国家有关部门支持，强化协作、积极推进，共同把文化遗产保护好、传承好。

　　徐衣显、张玉杰、王军、潘开名、韩治群、徐超文、任丽君、余杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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