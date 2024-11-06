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全市人民武装工作会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.14 20:11
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全市人民武装工作会议召开
深入贯彻落实习近平强军思想
推动人民武装工作取得更大成效
江凌讲话 张玉杰参加

　　14日，全市人民武装工作会议召开，深入贯彻落实习近平强军思想，开展各县区人武部党委第一书记人民武装工作述职评议，进一步压实党管武装政治责任，推动各级扎实抓好国防动员和后备力量建设，持续提升人民武装工作水平。市委书记、洛阳军分区党委第一书记江凌出席会议并讲话。

　　江凌指出，过去一年，各县区人武部党委第一书记扛牢党管武装政治责任，强化使命担当，细化务实举措，推动人民武装工作取得新进展新成效。今年，要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平强军思想，认真落实党中央、省委部署要求，提升政治站位，深入系统研究新时代人民武装工作，下更大功夫把突出问题解决到位、把重点工作落实到位，推动人民武装工作取得更大成效。

　　江凌强调，要坚持一切工作向备战打仗聚焦，准确把握党管武装向战为战导向，深化国防动员体制改革，加强国防动员实施预案制度建设，全力服务保障部队，不断提升民兵训练实效，着力提高兵员征集征召质量，全面提升参战援战保战能力。要持续抓好新域新质力量建设，进一步做好国防潜力调查，编实建强民兵新质力量，加强国防教育，推动新装备新力量加快形成实战能力。要抓好军队社会化保障，坚持以军事需求为牵引，推动新型基础设施共建共享，及时协调解决驻军需求，切实提高平战一体的交通物流保障能力，夯实平战高效转换基础。要持续做好拥军优属工作，发扬拥军优属、拥政爱民光荣传统，着力解决涉军突出问题，尽心尽力保障部队建设发展，依法保障军人合法权益，解决好官兵“后路、后院、后代”问题，加强军转干部教育培训，积极动员社会力量广泛参与拥军优属，不断巩固发展军政军民团结良好局面。

　　张玉杰、王军、刁国泰、陈功、王国辉、仝宇鹏等参加会议。会议由洛阳军分区大校政委陈彦波主持，洛阳军分区副司令员王更军参加。

　　会上，新安县、伊川县、嵩县、涧西区、老城区人武部党委第一书记作现场述职发言，其他县区人武部党委第一书记作书面述职。(洛报融媒记者 李东慧 孙小蕊)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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