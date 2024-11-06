生育津贴如何申领？洛阳已实现“免申即享”

“我家人下个月即将分娩，她参加了职工医疗保险，请问该如何申领生育津贴呢？”日前，洛阳市民李女士在洛阳网“百姓呼声”平台咨询。

“我家人下个月即将分娩，她参加了职工医疗保险，请问该如何申领生育津贴呢？”日前，洛阳市民李女士在洛阳网“百姓呼声”平台咨询。

针对李女士的问题，记者采访了洛阳市医疗保障服务中心有关负责人。该负责人表示，洛阳市现已实现生育津贴“免申即享”。所谓“免申即享”，是指参保女职工只需结算生育(含计划生育)医疗费，无须申请即可享受生育津贴的经办模式。符合所在统筹区生育津贴申领条件的女职工均可实现生育津贴的“免申即享”。

需要注意的是，领取生育津贴前需确保社保卡(医保卡)金融服务功能已激活。如遇社保卡金融功能未能及时激活的情况，可登录“国家医保服务平台”App、“河南医保”小程序等渠道维护本人银行账户信息和手机号码。

●社保卡金融功能激活方法

根据银行监管的有关规定，激活社保卡金融功能需要本人持有效身份证件和社保卡，前往卡面标明的服务银行办理，同一银行的全国网点均可办理，无须提供其他材料。

对高龄、重病、伤残等行动不便的特殊人员，可按相关程序申请提供上门服务，或者代办相关服务。

●个人银行账户维护流程(以“河南医保”小程序为例)

第一步，微信搜索“河南医保”小程序并进入；

第二步，点击“我要办”进入服务大厅；

第三步，点击“个人银行账号信息维护”；

第四步，根据提示填写个人信息后点击保存。

该负责人介绍，生育保险的生育津贴待遇是对职业女性因生育休产假离开工作岗位期间给予的经济支持，发放金额是按照职工所在用人单位上年度职工月平均工资计发。

生育保险覆盖用人单位及其职工，由用人单位缴费，职工个人不缴费。生育保险分为生育医疗费用和生育津贴两部分。

女职工在同一家单位连续参加职工医保满12个月的，可按照规定的产假时间，享受生育津贴。若女职工在生产时未连续缴满12个月，在孩子1周岁以内缴满12个月，同样可以享受生育津贴。

灵活就业人员在符合条件的情况下，可以享受生育医疗费用报销，但不能享受生育津贴。

领取失业保险金人员在领取失业保险金期间按规定享受相应的生育保险待遇。其中生育津贴按日计发，日标准按照其月缴费基数除以30计算。（洛报融媒·洛阳网记者 周欣然）