洛阳市民之家部分业务可预约上门办理

“我父亲想将房产过户给我，按照相关规定，需要我与父亲同时前往洛阳市民之家相关窗口办理业务，但我父亲卧病在床无法到场，我该怎么办？”近日，洛阳市民王先生在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询自己遇到的问题。

“我父亲想将房产过户给我，按照相关规定，需要我与父亲同时前往洛阳市民之家相关窗口办理业务，但我父亲卧病在床无法到场，我该怎么办？”近日，洛阳市民王先生在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询自己遇到的问题。

就王先生遇到的问题，记者采访了解到，市民如遇此类问题，可向有关部门申请预约上门服务。14日，经洛阳市民之家协调，洛阳市不动产登记中心派出工作人员来到涧西区某小区，为王先生及其父亲办理了相关业务。

洛阳市民之家相关负责人介绍，在平时的业务办理过程中，此类情况并不鲜见，洛阳市民之家为此推出了上门服务的便民措施。目前，确需老年人本人现场办理(无法由亲属代办)的业务主要涉及不动产交易过户、老年人退休待遇认证、公积金销户提取、公证业务(声明必须由本人办理的)。

其中，公积金销户提取、老年人退休待遇认证两项业务目前可以通过支付宝、微信小程序进行线上申请办理；不动产交易过户及公证相关业务，可根据实际情况适时提供上门服务。

需注意的是，当事人意识不清晰、无法准确表达自身意愿、因病正在医院就医等情况不适用上门服务。市民如有上门服务需求，可拨打洛阳市民之家热线电话69826982，先进行预约登记、情况说明。随后，洛阳市民之家工作人员将根据预约需求，联系相关单位，由相关单位与诉求人进一步对接，核实信息，再安排上门服务。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 陈辉 文/图）