元宵节后汤圆大降价！洛阳人：囤货别盲目 吃法有讲究

过完正月十五，汤圆的价格也大幅下跌。14日，洛报融媒记者走访市场了解到，由于商家促销力度较大，加上汤圆糯叽叽的口感，吸引了不少市民购买囤货。需要提醒大家的是，不要盲目采购，一些事项要注意。

过完正月十五，汤圆的价格也大幅下跌。14日，洛报融媒记者走访市场了解到，由于商家促销力度较大，加上汤圆糯叽叽的口感，吸引了不少市民购买囤货。需要提醒大家的是，不要盲目采购，一些事项要注意。

10时许，在位于洛龙区的一家大型超市，装有汤圆的多个冰柜里，各种口味汤圆充足，日期也比较新。洛报融媒记者留意到，以一款名为“柿柿如意”的汤圆为例，正月十五当天的售价为每袋12.9元，如今促销价格为每袋8.9元；而一款大黄米黑芝麻汤圆原价7.9元，促销价格则为2袋9.9元。“这是刚从仓库送来的新货，早上已经卖了不少，这个价格非常划算。”正在上货的促销人员介绍。

茉莉龙井、白桃乌龙、茯苓薏米赤豆……一位老人挑选了四五种口味的汤圆，花了不到50元。“孙子喜欢吃汤圆，我可以吃养生馅的，早上煮几个汤圆，方便又好吃。”老人说，每年正月十五过后，自己都会囤几袋汤圆。

“消费者在挑选汤圆的时候，一定要仔细查看外观，其形状是否正常。”洛阳市市场监管局相关负责人说，如果发现汤圆已经变软或者出现粘连等情况，有可能是被反复化冻导致的，建议不要购买。另外，注意汤圆的生产日期，尽量选出厂日期较近的商品，留意保质期。汤圆买回家后放入-18℃以下的冰箱里冷冻保存，吃的时候需要多少就拿多少，之后再将拆开的包装袋封口保存，最好不要反复化冻汤圆。

需要提醒的是，汤圆主要配料包括糯米粉、变性淀粉、白砂糖等，糖和油的含量相对较高，建议消费者适量食用，尤其是消化系统相对较弱的老年人和儿童，糖尿病和心脑血管病等疾病患者要谨慎食用。