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能否同时接种两种及以上疫苗？来看权威解答
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.14 17:48
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　　近日，有洛阳市民通过洛阳网“百姓呼声”平台咨询，根据“小豆苗”App提示，其孩子需就近到预防接种门诊接种两种疫苗。考虑到孩子年龄较小，家长担心同时接种多种疫苗易引起孩子发热等不良反应，想知道能否分次接种。

　　这位市民的担心并非个例。尤其针对小月龄的宝宝来说，3岁之前免疫规划疫苗的接种频次较密，一旦遇到感冒、发烧等情况更为棘手，一些年龄较大、隔代带娃的爷爷奶奶对于同时接种还是分开接种也有疑惑。

　　那么，同时接种两种及以上疫苗会有不良影响吗？记者就此向洛阳市疾控中心免疫规划所进行了咨询，该所主管医师何霞霞介绍，科学研究已充分证明，同时接种两种及以上疫苗不会对儿童的免疫系统带来不良反应。

　　“儿童每天会接触数百种异物，这些异物都可能诱发免疫反应。即使吃东西这个简单的动作，也可能将新的抗原带入体内。并且人的口腔和鼻腔内就有无数的病原体生存，一名儿童因患普通感冒或咽喉痛而接触到的抗原数量，远远超过疫苗接种途径接触的抗原数量。”何霞霞说。

　　《河南省非免疫规划疫苗接种方案》明确，免疫规划疫苗和非免疫规划疫苗可以同时接种。2021年版免疫规划疫苗接种程序也指出，现阶段的国家免疫规划疫苗均可按照免疫程序或者补种原则同时接种。因此，当确有需要一次性接种两种及以上疫苗时，家长可放心接种，这既能减少大家前往接种门诊的次数，也可以减少感染疾病的风险。

　　需要特别注意的是，两种及以上注射类减毒活疫苗如果未同时接种，应间隔不小于28天进行接种。换言之，分开接种将有可能延迟相关疫苗的接种时间，同时可能因延迟接种而让婴幼儿暴露于相关疾病的风险加大。因此，建议家长根据工作人员的建议，合理安排时间，及时带宝宝科学接种疫苗。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 徐礼扬 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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