15日至16日，老城区柳林街(九都东路—滨河北路)段封闭施工

洛报融媒记者14日从老城区获悉，2月15日0时至16日24时，该区将实施柳林街(九都东路—滨河北路)提升改造工程，对机动车道路面进行铣创、沥青摊铺等工作。
洛报融媒记者14日从老城区获悉，2月15日0时至16日24时，该区将实施柳林街(九都东路—滨河北路)提升改造工程，对机动车道路面进行铣创、沥青摊铺等工作。
洛报融媒记者14日从老城区获悉，2月15日0时至16日24时，该区将实施柳林街(九都东路—滨河北路)提升改造工程，对机动车道路面进行铣创、沥青摊铺等工作。届时，机动车道将全幅封闭，道路两侧人行道可正常通行。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 石智卫）
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