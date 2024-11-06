洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

提醒！体育省统考即将开始 洛阳考生请按时完成网上约考
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育考试院 2025.02.14 17:48
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　昨日，省教育考试院官网发布消息称，我省2025年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生，简称“体育省统考”)将于3月21日开始分批进行，提醒考生在规定的时间内按要求完成本人信息绑定和网上约考。具体内容如下：

河南省2025年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事宜提醒

　　我省2025年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生，以下简称“体育省统考”)即将开始，现将有关事项告知如下：

　　一、考试时间

　　2025年3月21日开始分批进行。考生按网上约定时间参加考试。

　　二、考试地点

　　河南省教育招生考试发展中心(登封市崇高路8号)。

　　三、网上约考安排

　　(一)请考生关注“河南省教育考试院”微信公众号或微信搜索“河南省教育考试院”公众号并点击关注。

　　(二)进入“微服务-考生服务”界面，绑定考生本人信息。绑定考生本人信息时间为：2025年2月24日8:00至2月28日18:00。普通类、专升本及对口招生等三类体育专业考生均须在此时间内完成信息绑定。

　　特别提醒：

　　1.绑定个人信息时，一定要录入准确的个人信息(考生号、姓名、出生日期)及验证码。个人信息务必和“河南省普通高校招生考生服务平台”中的报名信息保持一致且必须确保报名结束。

　　2.微信号和考生号的绑定是一一对应，一个微信号只能绑定一个考生，一个考生也只能被一个微信号绑定。

　　3.如果考生已经绑定过微信号，需要更换绑定的微信号，考生可以先在考生服务页面上点击“解除绑定”按钮，将已绑定的考生号和微信号断开，然后在新的微信号上重新进行绑定。

　　4.微信公众号技术支持电话：18538309179，史老师。

　　(三)进入“微服务-体育约考”界面，按照步骤选择约考时间。

　　1.专升本及对口招生体育专业考生约考时间为：2025年3月3日8:00至3月6日18:00。

　　2.普通类体育专业考生约考时间为：2025年3月7日8:00至3月10日18:00。

　　3.体育约考技术支持电话：18737125521周老师。

　　(四)3月17日9:00开始，考生自行从“约考系统”中下载打印《体育省统考约考确认单》。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳八所未迁建高中改造提升和新...
  • 江凌与赤峰市委书记唐毅举行工作会谈
  • 杭州启示录——洛阳两会热议DeepS...
  • 洛阳今日多云间晴天 最高气温14℃
  • 徐衣显调研春节后复工复产工作
  • 洛阳市人大常委会召开党组（扩大...
  • 洛阳席殊书屋：让更多人爱上阅读
  • 美团发布《2025春节景区消费数据...
  • 中国一拖特专车分公司：开足产能...
  • 洛阳新增23家市企业技术中心
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    洛邑古城元宵节

    国风人像

    王城上元夜 伴月赏花灯

    应天门
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605