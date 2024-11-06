提醒！体育省统考即将开始 洛阳考生请按时完成网上约考

昨日，省教育考试院官网发布消息称，我省2025年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生，简称“体育省统考”)将于3月21日开始分批进行，提醒考生在规定的时间内按要求完成本人信息绑定和网上约考。

昨日，省教育考试院官网发布消息称，我省2025年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生，简称“体育省统考”)将于3月21日开始分批进行，提醒考生在规定的时间内按要求完成本人信息绑定和网上约考。具体内容如下：

河南省2025年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生)有关事宜提醒

我省2025年普通高校招生体育类专业统一考试(含专升本、对口生，以下简称“体育省统考”)即将开始，现将有关事项告知如下：

一、考试时间

2025年3月21日开始分批进行。考生按网上约定时间参加考试。

二、考试地点

河南省教育招生考试发展中心(登封市崇高路8号)。

三、网上约考安排

(一)请考生关注“河南省教育考试院”微信公众号或微信搜索“河南省教育考试院”公众号并点击关注。

(二)进入“微服务-考生服务”界面，绑定考生本人信息。绑定考生本人信息时间为：2025年2月24日8:00至2月28日18:00。普通类、专升本及对口招生等三类体育专业考生均须在此时间内完成信息绑定。

特别提醒：

1.绑定个人信息时，一定要录入准确的个人信息(考生号、姓名、出生日期)及验证码。个人信息务必和“河南省普通高校招生考生服务平台”中的报名信息保持一致且必须确保报名结束。

2.微信号和考生号的绑定是一一对应，一个微信号只能绑定一个考生，一个考生也只能被一个微信号绑定。

3.如果考生已经绑定过微信号，需要更换绑定的微信号，考生可以先在考生服务页面上点击“解除绑定”按钮，将已绑定的考生号和微信号断开，然后在新的微信号上重新进行绑定。

4.微信公众号技术支持电话：18538309179，史老师。

(三)进入“微服务-体育约考”界面，按照步骤选择约考时间。

1.专升本及对口招生体育专业考生约考时间为：2025年3月3日8:00至3月6日18:00。

2.普通类体育专业考生约考时间为：2025年3月7日8:00至3月10日18:00。

3.体育约考技术支持电话：18737125521周老师。

(四)3月17日9:00开始，考生自行从“约考系统”中下载打印《体育省统考约考确认单》。