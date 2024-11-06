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@洛阳考生：河南自考将于3月3日起报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育考试院 2025.02.14 17:48
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　　今日，省教育考试院官网发布消息称，2025年上半年高等教育自学考试将于4月12日至13日举行。具体内容如下：

　　时间安排

　　考生报名时间：3月3日9:00至3月6日18:00。

　　信息审核截止时间：3月7日18:00。

　　网上缴费截止时间：3月8日18:00。

　　网上打印准考证时间：4月7日9:00至4月13日14:45。

　　报名方式

　　我省自学考试实行网上报名、网上缴费。

　　报考时，考生不得让他人或中介代替报名，否则因代报出现本人照片等关键信息有误，导致无法按时报名或参加考试的，后果个人承担。

　　(一)考生登录“河南省高等教育自学考试考生服务平台”(zkwb.haeea.cn)进行报名。

　　(二)首次报名考生报名流程：网上注册个人基本信息→上传考生本人照片、身份证正反面照片→网上报考课程→信息审核合格→网上缴费→报名结束。

　　(三)非首次报名考生报名流程：网上核对个人基本信息→上传考生本人身份证正反面照片(系统已有身份证照片的不再重复上传)→网上报考课程→信息审核合格→网上缴费→报名结束。

　　缴费完成后，如需更改报考课程，须考生本人持有效身份证件到所属考区招生考试机构服务大厅现场办理。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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