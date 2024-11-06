退钱了！个税退付手续费3月31日前申请

14日，洛报融媒记者从洛阳市税务局了解到，根据《国家税务总局财政部中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》规定，代扣、代收扣缴义务人和代征人应于每年3月31日前，向税务机关提交上一年度“三代”税款手续费申请相关资料，因“三代”单位或个人自身原因，未及时提交申请的，视为自动放弃上一年度“三代”税款手续费。

14日，洛报融媒记者从洛阳市税务局了解到，根据《国家税务总局财政部中国人民银行关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》规定，代扣、代收扣缴义务人和代征人应于每年3月31日前，向税务机关提交上一年度“三代”税款手续费申请相关资料，因“三代”单位或个人自身原因，未及时提交申请的，视为自动放弃上一年度“三代”税款手续费。

根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条规定，对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。

“这项业务截至3月31日。”洛阳市税务局相关负责人表示，扣缴单位财务人员可通过自然人电子税务局(扣缴端)“退付手续费核对”模块申请办理2024年度个人所得税扣缴手续费退付，网上提交申请后，系统将推送至税务机关及国库审核，审核通过后，申请的手续费将退到扣缴义务人办理退付手续费时选择的银行账户内。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 通讯员 李婧）