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徐衣显主持召开专题会议研究“两新”“两重”项目谋划申报等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.14 08:47
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徐衣显主持召开专题会议研究“两新”“两重”项目谋划申报等工作
加大推进抓关键扩内需把项目谋深做实
协同联动补短板提质效为发展蓄势赋能　　

        昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，深入贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，研究“两新”“两重”项目谋划申报等工作。

　　会议听取了全市“两新”“两重”项目谋划、申报推进、资金拨付等工作，以及市直相关部门和市属国企项目谋划申报情况汇报。徐衣显指出，“两新”“两重”工作是党中央、国务院作出的重大决策部署，是我们扩内需、稳增长、促转型的重大机遇。各级各部门要提升站位，扛牢使命责任。深刻认识做好“两新”“两重”工作的重大意义，深入研究国家政策所指所向，盘点梳理洛阳发展所能所需，完善举措、压实责任、补齐短板，切实把政策红利转化为发展实效。要聚焦关键，谋深谋实项目。紧盯工业、城建、交通、教育、文旅、医疗等“两新”“两重”重点支持领域，以盘活存量、做优增量、提升质量为方向，瞄准企业增效、产业提质、数智赋能等重点，集中谋划储备一批有规模、强后劲、补短板、增动力的项目。要督帮一体，提升工作质效。相关市直部门要切实转变工作思路、改进工作方法，深入县区和企业一线做好政策解释、做实调查研究，分行业分领域查找问题短板、梳理清单事项，提高项目可行性、成熟度、匹配度。要协同联动，完善推进机制。紧盯项目谋划、申报、争取等各环节，有效发挥工作专班作用，完善政策宣传、项目征集、审核把关等协同推进机制，切实提高企业知晓度、参与度，充分调动各方积极性、主动性、创造性。要加强对接，积极向上争取。抢抓项目申报审核窗口期，树立拼抢意识、破除等靠思想，主动对接、精准衔接、有效承接，畅通信息交流渠道，完善常态汇报机制，力争更多项目纳入政策“笼子”、规划“盘子”和资金“袋子”。要跟踪服务，加快项目落地。紧扣时间节点、倒排时序进度，加强项目全周期管理和督导，加快推进过审项目落地实施，努力形成更多实物量和投资量，为经济社会高质量发展蓄势赋能。

　　会议还听取了财政和国资管理、债务风险防范化解等工作汇报，分别作出了具体安排布置。

　　潘开名、任丽君、李新红、王国辉、李刚等参加相关议题。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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