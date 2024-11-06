细化工作举措 抓好重点任务 着力推动各项决策部署落地落实

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期省委、市委重要会议精神，通报市四大班子重要工作预安排，统筹协调、决策部署近期重点工作。 昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市四大班子秘书长联席会议，传达学习近期省委、市委重要会议精神，通报市四大班子重要工作预安排，统筹协调、决策部署近期重点工作。 会议强调，要及时跟进学习省委最新要求，聚焦“四高四争先”，切实把思想和行动统一到省委、市委部署要求上来，持续抓好发展、基层、稳定等重点工作，着力推动各项任务落地落实。要深入学习贯彻市两会精神，先学一步、学深一层，清醒认识当前发展态势变化，强化思想认识、明确目标路径、细化工作措施，积极发挥人大代表、政协委员、民主党派等职能作用，组织开展各类宣讲活动，汇聚形成推动各项部署落地落实的强大合力。要全力推动一季度经济“开门红”，切实用好推进重点工作落实五项机制，全力推进各项工作扎实开展、取得成效。要持续保持文旅热度，把推动文旅重点项目建设作为重中之重，加快建设“1+3”高品质古都文化体验区，高质量策划牡丹文化节活动，持续创新营销方式，不断提升洛阳文旅影响力、吸引力。要贯彻落实好全省党建引领基层高效能治理工作会议精神，强化专题调研，加强基层治理网格建设，发挥好乡镇(街道)主体作用，切实把基层党组织建设强、把基层治理做扎实、把基层政权巩固好。 李书杰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)