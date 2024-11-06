“专精特新”倍增为何很紧迫

2025洛阳两会已落幕。细读政府工作报告，不少数据亮眼吸睛。其中，专精特新企业数量“两年翻一番”的成绩总结引人关注。当然，我们在欣喜于这一数据倍增的同时，还应看到背后的深意与紧迫情势。

2025洛阳两会已落幕。细读政府工作报告，不少数据亮眼吸睛。其中，专精特新企业数量“两年翻一番”的成绩总结引人关注。当然，我们在欣喜于这一数据倍增的同时，还应看到背后的深意与紧迫情势。

专注细分市场，创新能力强，市场占有率高……专精特新企业之于地方发展的重要性，不用多说。比如，作为国内唯一自主研发生物育种全系列产品的高科技公司，洛阳华清天木生物研发的高端育种装备及产品远销全球；洛阳储变电系统有限公司研发的“超高倍率专用电芯”，特性国际领先；聚焦“AI+”先进制造，中科慧远研发的智能检测设备、仿人光学成像平台与AI算法平台，打破了国外技术封锁和产品垄断。可以说，无论体量大小，一个地方拥有的专精特新企业数量越多，产业生态就越优，创新潜力就越大，发展动能就越强，转型后劲就越足。

体悟推动专精特新企业数量倍增的紧迫，还有一个维度，即区域竞争。当前，区域竞争格局正在发生深刻变化，人口、技术、资本等要素资源正进一步向中心城市和优势城市群集聚。同时，全国统一大市场加快建设，既有利于促进要素资源跨区域流动，客观上也加剧了区域发展极化分化趋势。新格局、新态势下，招商引资拼的不再单纯是政策和补贴，而是谁的创新资源更多、产业链条更全、营商环境更优，招大商、引龙头的难度大了很多。作为三线城市，洛阳发展位势并不算强，未来靠什么赢得新一轮区域竞争？很重要的一点，就是要“统筹做好招商引资和科技型中小企业孵化”，既扩增量也挖存量。集中资源、重点倾斜，推动具有高成长性的专精特新中小企业发展壮大，无疑是首选优选。

深耕“专精特新”，小企业也有大能量。最近，我市69家企业成功入围2024年度河南省第二批专精特新中小企业名单，为今年开了个好头。强化风口意识、链群思维，聚焦“四新一装备”等风口产业新赛道，持续推动专精特新企业倍增发展，我们就能以新质生产力的蓬勃孕育构筑城市核心竞争力。(洛平)