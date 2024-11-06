徐衣显调研春节后复工复产工作

2月13日上午，市长徐衣显深入伊滨区、瀍河区、老城区等重点企业生产一线，调研春节后复工复产、安全生产等工作。他强调，要深入贯彻落实中央、省、市部署要求，主动融入服务全国统一大市场，聚焦“四高四争先”，铆足“开局就是决战、起步就是冲刺”的干劲，精准服务稳企业，全力以赴拼经济，确保实现一季度经济“开门红”，为全年发展开好局、起好步，扛稳“经济大市挑大梁”政治担当。

徐衣显在调研春节后复工复产工作时强调

精准助企加油鼓劲奋力拼出开门红

抢抓机遇创新引领实干争先挑大梁

2月13日上午，市长徐衣显深入伊滨区、瀍河区、老城区等重点企业生产一线，调研春节后复工复产、安全生产等工作。他强调，要深入贯彻落实中央、省、市部署要求，主动融入服务全国统一大市场，聚焦“四高四争先”，铆足“开局就是决战、起步就是冲刺”的干劲，精准服务稳企业，全力以赴拼经济，确保实现一季度经济“开门红”，为全年发展开好局、起好步，扛稳“经济大市挑大梁”政治担当。

伊滨区抢抓风口机遇，发展新型储能、高端装备等产业。洛阳储变电系统有限公司是国家级专精特新“小巨人”企业，专注于高品质电池、电源系统技术研发和工程化应用。徐衣显详细了解企业复工复产、新品开发、订单增长、市场拓展等情况，希望企业抢抓“双碳”战略机遇，发挥洛阳新能源电池等产业生态优势，深耕特种电池、新型储能等细分领域，瞄准高倍率、高比能、宽温域、高安全等性能方向，做优重点型号，做精主机配套，做强储能系统，不断提升市场占有率和综合竞争力。在佛光装备制造(洛阳)有限公司，生产车间工人正开足马力赶订单，徐衣显向企业负责人详细了解生产经营、销售订单、惠企政策落实等情况，鼓励企业坚持创新引领，聚力攻坚“卡脖子”技术、关键核心技术，不断研发新产品、抢占新赛道，因地制宜发展新质生产力。

在位于瀍河区的洛阳小瀍科技有限公司，徐衣显与青年创业团队亲切探讨交流，现场观摩无人机课堂教育展示，充分肯定团队在技术创新、场景应用、市场拓展等方面的积极探索，勉励大家在新的一年再接再厉，以市场需求为导向，紧密对接龙头企业，积极融入无人机产业链群，创造更多“低空经济”新业态新模式。

洛阳凯宾耐特钢柜有限公司是老城区的外贸型制造企业，钢制办公家具产品远销60多个国家和地区。徐衣显深入了解企业智转数改、就业带动、惠企政策落实等情况。他强调，各级各部门要强化服务意识，聚焦企业堵点痛点，做到政策“精准滴灌”、服务主动上门，及时主动帮助企业解决实际问题；要构建常态化政企沟通桥梁，规范涉企执法监管，打造“无事不扰、有事必服”一流环境，为企业复工复产和发展壮大提供全方位支持。

陈功、李新红等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)