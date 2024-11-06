江凌与赤峰市委书记唐毅举行工作会谈

13日，洛阳市委书记江凌与来洛考察的内蒙古自治区赤峰市委书记唐毅等举行工作会谈，双方就跨区域产业协作、加快绿色转型发展等工作进行深入交流、达成广泛共识。

13日，洛阳市委书记江凌与来洛考察的内蒙古自治区赤峰市委书记唐毅等举行工作会谈，双方就跨区域产业协作、加快绿色转型发展等工作进行深入交流、达成广泛共识。

内蒙古自治区工信厅厅长王金豹，赤峰市市长栾天猛、副市长赵志刚，洛阳市领导王军、王太钢、仝宇鹏等参加会谈。

江凌对唐毅一行来洛表示欢迎，并简要介绍洛阳产业发展情况。他表示，在建设全国统一大市场的大背景下，跨区域进行产业协作是提升产业竞争力的必然选择。近年，洛阳深入贯彻落实绿色发展理念，着力改造提升传统产业，大力发展壮大新兴产业，前瞻布局未来产业，加快重塑产业格局。当前，洛阳尤其需要主动融入全国统一大市场建设，积极开展产业跨区域协作和资源跨区域整合，在更大范围内集聚优势资源、开拓新发展空间，助推企业实现高质量发展。希望双方充分发挥各自优势，积极开展跨区域产业协作，着力推动重点企业绿色转型，不断做大体量、拉长链条、提升竞争力。洛阳将全力支持两市深化交流对接，拓展合作领域，实现共赢发展。

在简要介绍赤峰市经济社会发展情况后，唐毅表示，洛阳历史文化底蕴深厚、工业基础雄厚，正呈现出传统产业加速迭代、新兴产业加快培育的蓬勃发展态势。赤峰市位置优越、资源丰富，正在大力发展新能源、新材料等产业，着力当好内蒙古东部盟市重振雄风的领头羊，率先跑出振兴发展的加速度。赤峰、洛阳两市产业互补性强，跨区域协作前景广阔。下一步，赤峰市将用好自身优势，全力推动合作项目加快建设，不断拓展合作深度广度，推动双方合作结出更多丰硕成果。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)