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美团发布《2025春节景区消费数据报告》 洛阳四度上榜
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.13 23:10
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　　13日傍晚，美团发布《2025春节景区消费数据报告》，洛阳四度上榜，成为唯一获此殊荣的旅游城市。

　　报告显示，在春节旅游“热力地图”——“TOP10热门目的地城市”这一榜单中，洛阳名列全国第六，也是前几名中唯一的非省会城市。体现了凭文旅出群的神都洛阳在全国游客心中的吸引力与日俱增。该榜单中，北京、西安和广州稳居热门目的地城市前三。

　　在报告公布的“春节旅游消费热门县城TOP10”排名中，洛阳栾川县高居第二，伊川县排名第七，表明洛阳县域旅游消费活力也在持续上升。

　　作为洛阳旅游打卡的网红景区，洛邑古城此次也登上“春节热门古城打卡地TOP10”榜单，居第六名。今年春节，洛邑古城聚焦“坊里过大年”主题，深挖首个“非遗春节”文化内涵，策划开展了非遗展示、民俗表演、汉服体验等20余项年味十足的春节活动，让游客沉浸式感受传统地道中国年，日均游客数量超10万人次。

　　根据美团数据，春节期间异地游客占比超过76%，显示出旅游市场以跨区域流动为主。在主要旅游场景中，已婚亲子人群占比接近50%，多人联票销售额同比增长超187%，表明家庭出游已成为春节旅游的主要形式。总体来看，春节旅游市场不仅推动了消费增长，也进一步促进了传统文化与旅游经济的深度融合，彰显了旅游业蓬勃发展的新局面。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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