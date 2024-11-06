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洛阳八所未迁建高中改造提升和新建单体项目全部完工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.13 23:12
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　　宽敞明亮的就餐环境、温馨舒适的宿舍氛围……13日，洛报融媒记者从洛阳市住建局获悉，洛阳市第六高级中学新建餐厅宿舍楼项目正式完工并通过竣工验收，这标志着洛阳市八所未迁建高中改造提升和新建单体项目已全部完工。

　　“洛阳市第六高级中学新建餐厅宿舍楼项目位于校园东南侧，总高六层，一层为餐厅，二至六层为学生宿舍。”洛阳市住建局相关负责人说，新建餐厅宿舍楼整体设计风格同学校其他建筑保持一致，外立面以米白色为主色调，同时点缀砖红、浅灰等颜色，沉稳大气又不失灵动活泼。

　　“新建餐厅宿舍楼的建成将有效改善学生们的就餐和住宿环境。”洛阳市第六高级中学相关负责人表示，餐厅可为学校新增560个餐位，有望解决不同年级学生需要分时段“错峰”吃饭的问题。而宿舍不仅由过去的10人间、12人间升级为8人间，还设有淋浴区，解决了学生们“洗澡难”的问题。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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