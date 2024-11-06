明日10点开抢！洛阳将发放第四轮体育消费券

好消息，“穿越盛唐洛阳年”第四波体育消费券来啦！就在明天10:00准时开抢！

此次体育消费券发放活动由洛阳市体育局按照“穿越盛唐洛阳年”主题系列活动要求牵头组织，着眼春节期间气候特点和广大市民体育运动需求，经过精心筹备与策划，安排新春体育优惠券抢券活动，为新春的洛阳增添喜庆氛围，送上新春运动好礼。

活动范围涵盖体育场馆健身、体育培训课程、体育赛事门票等多个领域。涵盖冰雪运动、篮球、羽毛球、匹克球、武术、网球、游泳、轮滑、社区体育场馆等运动项目，鼓励引导广大市民参与到趣味、健康、时尚的体育运动中，释放运动多巴胺。

本次体育消费券发放总额度达到50万元，市民可通过“一码游洛阳”线上平台进行领取。

本次活动将通过唯一指定平台“一码游洛阳”发放。

领取方法：关注“一码游洛阳”微信公众号，进入菜单栏【消费券】，选择【体育消费券】即可领取，如下图所示：

为了确保公平公正，消费券将采用分批次、定时发放的形式。

发放时间

2025年1月24日起每周五上午10点；即2025年1月24日(第一波已过)、2025年1月31日(农历正月初三)(第二波已过)、2025年2月7日(农历正月初十)(第三波已过)、2025年2月14日(农历正月十七)、2025年2月21日(农历正月廿四)的上午十点开始，发放五轮分期进行。

注意事项

1.用户在规定活动时间提前进入“一码游洛阳平台”抢券页面，点击抢券按钮，先到先得。

2.实名制抢券，每人每轮最多可抢不同面额消费券各1张，活动期间每人最多可抢2次相同面额的券。

3.本次消费券面额设置为20元、50元两类。市民消费满50元可用20元券，消费满100元可用50元券，每笔订单只可使用一次，不可叠加使用。消费券仅限在“一码游洛阳”平台购买入围商家代金券使用。购买后到店核销，视为向商家支付相应代金券金额。

4.同时，为了避免浪费，消费券设置了有效期，自领取之日起7天内有效。每轮消费券抢券后须在本轮活动结束前使用，未使用自动作废。购买商家代金券产品后须在2月28日前到店核销，活动整体结束后未核销消费券自动作废，用户支付金额原路退回。

5.其他说明：所有类别的消费券均不可提现，不可售卖及转让，逾期未使用则自动作废，不再补发。如发现虚假交易等违规操作，立即取消消费券活动参与资格，情节严重的将移交司法机关。

可使用商家

客服电话：0379-60300088、0379-60300089

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