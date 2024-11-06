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洛阳孟津黄河湿地黑鹳种群数量创历史新高
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.13 18:15
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　　2月13日，洛报融媒记者从位于洛阳市孟津区的黄河湿地国家级自然保护区孟津管理中心获悉，保护区科研人员近日监测到95只“鸟中大熊猫”黑鹳，创下孟津黄河湿地黑鹳种群数量历史新高，也是河南省单点记录到的最大越冬黑鹳种群。

　　保护区科研人员介绍，黑鹳属鹳形目鹳科，其体型高大、体态优美，在群鸟中站立犹如“鹤立鸡群”，全世界仅存3000只左右。

　　由于黑鹳对栖息地要求极高，其种群增长被视为生态环境质量的“风向标”。据专家推断，此次监测到的黑鹳种群很可能是从西伯利亚、蒙古高原等地迁徙到孟津黄河湿地越冬。

　　黑鹳来了，红嘴鸥、小天鹅来了，白鹭、夜鹭、鸬鹚也来了……近年来，随着孟津黄河湿地生态环境持续改善，湿地鸟类多样性持续增加，目前已记录到鸟类331种，其中国家重点保护鸟类达73种。

　　“生态环境好不好，鸟儿是用翅膀投票的。鸟儿诗意栖居孟津黄河湿地，就是黄河生命力的最好体现。”洛阳市发展改革委地区经济科相关负责人坦言，洛阳将积极融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，大力推进美丽幸福河湖创建，铺展开“河畅、水清、岸绿、景美、人和”的美丽幸福河湖新图景，为现代化洛阳建设提供强有力的生态支撑。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 郭准 马绍磊 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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