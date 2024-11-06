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立春已过，洛阳351万亩小麦苗情良好
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.02.13 16:48
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       立春已过，洛阳市351万亩小麦陆续进入返青、起身、拔节期。日前，洛阳市农业农村部门发布2025年春季麦田管理技术指导意见。打好春季麦田管理“第一仗”，将为夏粮丰产丰收奠定坚实基础。

　　根据农情调度，全市小麦播种面积总体保持稳定，整地播种基础和出苗质量是近年较好的一年，一、二类苗占比好于常年同期。不过，由于麦播以来气温持续偏高，部分麦田出现旺长和假旺长现象。此外，麦播以来有效降水偏少，多地麦田表墒不足，部分麦田表墒和底墒较差，春季气温回升快、有风日数多，土壤失墒快，局地发生冬春连旱的风险较大。特别是春季气候条件适宜，有利于病虫害发生流行，加强春季麦田管理至关重要。

　　针对当前小麦生产形势，指导意见明确，今年春季田间管理将以控旺长、防干旱、防冻害、防病虫草为重点，立足一个“早”字，突出一个“防”字，落实一个“细”字，着力构建合理群体结构，搭好小麦丰产架子。

　　【开展早春镇压】

　　麦田早春镇压是控旺防倒、防旱防冻、壮株增产的最简单易行、最经济有效的措施。早春麦田镇压要做到“三不压两注意”，即土壤过湿和盐碱涝洼地不压，有霜冻麦田不压，已经拔节麦田不压，同时注意掌握镇压力度，注意机械行走速度，确保镇压质量和效果。

　　【因墒科学浇灌】

　　春季小麦对水分需求量大且反应敏感，各地要因苗因墒科学开展节水灌溉，确保春季小麦生长水分需求。早春浇水应选择日均温度5℃以上晴好天气，于上午10点到下午4点进行小水细浇，防止大水漫灌。

　　【因苗分类施策】

　　对已经或有旺长趋势的麦田，在返青至起身期采取镇压、喷施植物生长抑制剂等方法，控制继续旺长。对群体偏小、长势较差的弱苗麦田，及早进行中耕划锄，提温保墒、促苗早发，避免浇水过早导致地温降低而延迟返青，并做好追肥。对于一类麦田，肥水管理可推迟至拔节期进行。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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