开学啦！洛阳市中小学生春季学期开启

13日，在休息了一个寒假后，洛阳市中小学生迎来了开学报到日。
13日，在休息了一个寒假后，洛阳市中小学生迎来了开学报到日。
13日，在休息了一个寒假后，洛阳市中小学生迎来了开学报到日。为了促进孩子们以积极的状态投入新学期，洛阳市不少学校精心组织了多彩迎新活动。
洛龙区一实小政和路分校在校门口学生通道为学生们铺设红毯，设置迎新拱门，老师们在校门口迎接大家，依次和每个学生打招呼并送上新春祝福；洛阳市定鼎门小学教师头戴哪吒发饰迎接“小哪吒”；洛阳市安徽路小学们在校门口设置“拖延蛇”“马虎蛇”“贪玩蛇”“依赖蛇”“自满蛇”门槛，学生们依次跨过，寓意着在新学期大家能够克服困难，勇往直前，向着阳光快乐成长……
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