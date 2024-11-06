12日，《微博2025春节热度报告》重磅发布，报告描绘了首个“非遗”春节多元精彩的中国年味图景。依据该报告公布的信息，洛阳荣膺“年味活动期间热度上升最快的地区top5”榜单第二名。

12日，《微博2025春节热度报告》重磅发布，报告描绘了首个“非遗”春节多元精彩的中国年味图景。依据该报告公布的信息，洛阳荣膺“年味活动期间热度上升最快的地区top5”榜单第二名。

报告显示：城市年味中，北京与广东一南一北，位居前列，吉林延边、河南洛阳、云南腾冲等新兴城市热度激增，展现别样魅力。

据了解，今年春节假期，洛阳文旅市场主要呈现以下特点。

主题活动异彩纷呈。“正月烟花上洛阳”——2025洛阳新春焰火晚会绚丽上演，神都上元灯会花灯璀璨、热闹非凡，燃庭燎、宫廷年夜饭、赠春幡等系列传统春节活动丰富多彩……春节假期，洛阳以“穿越盛唐洛阳年”为主题，营造“宫里过大年”“坊里过大年”“天街过大年”三大场景，开展“神都上元灯会”“博物馆奇妙夜”“龙门祈福会”等文旅活动，为广大市民和游客打造沉浸感、参与感十足的文旅盛宴。