普惠金融赋能 助力小微企业腾飞——建行洛阳分行为某光电科技企业发放善科贷300万元

日前，洛阳某光电科技企业的负责人，在成功获得建行发放的善科贷300万元后，抑制不住内心的激动，专门向洛阳分行普惠金融事业部的负责人打电话表达感激之情。

“这笔贷款就像一场及时雨，可以让我们企业甩开膀子大干一场了，真的太感谢你们了……”

日前，洛阳某光电科技企业的负责人，在成功获得建行发放的善科贷300万元后，抑制不住内心的激动，专门向洛阳分行普惠金融事业部的负责人打电话表达感激之情。

随着数字化、AI智能时代的到来，科技型中小企业如同一颗颗璀璨的明珠，以其独特的创新力，成为推动地方经济增长新的引擎，然而，面临科技型中小企业自身缺乏传统的抵押物、存在较长的研发周期以及较高的风险特性，企业成长发展往往也面临着一道难以逾越的门槛——融资难、融资贵问题，从而让许多这样的小微企业，在寻求资金支持的路上步履维艰。

基于此，作为国有金融机构重要力量的建设银行，始终牢记金融服务实体经济的使命，积极响应国家鼓励支持科技创新企业发展的政策号召，探索支持科技型中小企业的新路子，洛阳分行根据总行普惠金融发展战略，勇于担当，主动作为，全力以赴做好普惠金融大文章。

让企业少跑腿，建行发挥金融科技优势。针对科技型小微企业实际情况，量身定制推出“善科贷”，依托数据和人工智能技术，为科技型小微企业提供个性化的融资方案，帮助其跨越资金的难关，促使小微企业扬帆起航，蓬勃发展。洛阳分行用实际行动深入践行金融工作的政治性、人民性。一方面通过持续开展“千企万户大走访”活动，以更优质的服务、更适用的产品、更便捷的流程，护航小微企业成长；一方面迅速行动，组建了专业走访团队，深入洛阳市工业园区、创业孵化基地等地，开展全方位、多层次的走访调研活动，用合适的产品服务合适的客户。在一次走访洛龙区某科技园区时，了解到一家专注于智能装备研发制造的小微企业正面临资金困境。建行安排业务骨干深入了解企业的研发实力、市场前景、财务状况等各方面情况，对企业进行实地考察和详细评估。发现该企业凭借其独特的技术优势，已在自动化设备领域崭露头角，产品备受市场青睐，订单量持续攀升，市场前景广阔，于是建行迅速启动绿色审批通道，加班加点整理资料、审批业务，仅用了短短2个工作日，就成功为该企业发放了300万元的善科贷，及时为企业解决了燃眉之急，让企业得以顺利扩大生产规模，满足市场需求。

目前，建行加强与政府部门、科技园区等各方的合作，搭建更加完善的金融服务平台，为小微企业提供全方位、一站式的金融服务。以实际行动破解小微企业融资难题，助力小微企业茁壮成长，在普惠金融的道路上砥砺前行，为地方经济的高质量发展贡献建行力量，书写普惠金融服务实体经济的新篇章。(建洛宣)