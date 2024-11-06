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票决制让民生实事更贴民心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2025.02.13 08:20
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　　我市首次通过人大代表票决制，确定年度市级民生实事项目，这一转变看似只是程序上的调整，实则蕴含着深刻的治理理念变革。从过去的公开征集到如今的票决确定，民生实事的产生方式更加规范化、制度化，体现了以人民为中心的发展思想在基层治理中的生动实践。

　　票决制不是简单的程序改变，而是对民主政治制度的创新探索。洛阳作为历史文化名城，在城市发展进程中始终面临着保护与发展的双重挑战。通过票决制确定民生实事，能够让决策更好地反映人民群众的意愿和需求，使有限的财政资金用在刀刃上，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

　　这一制度的实施，标志着洛阳在推进治理体系和治理能力现代化方面迈出了坚实步伐。人大代表来自各行各业，能够更广泛地收集和反映民意，通过票决制这一制度化渠道，将群众意愿转化为政府决策，实现了民意与决策的有效对接。这种转变不仅提高了决策的科学性和民主性，也提升了政府工作的透明度和公信力。

　　从更深的层面看，票决制的实施体现了全过程人民民主的生动实践。洛阳作为中原城市群副中心城市，正处在高质量发展的关键时期。通过票决制这一制度创新，能够更好地凝聚共识、汇聚力量，推动城市治理水平不断提升。这种转变不仅让民生实事更接地气、更贴民心，也为新时代地方治理创新提供了有益借鉴。

　　民生实事票决制的实施，标志着洛阳在推进治理现代化进程中迈出了重要一步。这一创新实践，既是对以人民为中心发展思想的贯彻落实，也是推进全过程人民民主的积极探索。期待这一制度能够在实践中不断完善，为洛阳高质量发展注入新的动力。(洛 平)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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