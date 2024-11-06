洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

雪夜访普(河洛典故)
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源: 洛阳网 2025.02.13 08:10
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　西晋末年，永嘉之乱，王羲之的父亲王旷最早提议晋元帝南下过江，利用长江天堑阻挡游牧民族的铁骑，以保存实力，待东山再起。

　　晋朝最终未能东山再起，王羲之家族则在江南留下许多故事。比如，王羲之第五子王徽之“雪夜访戴”。

　　会稽山阴，大雪之夜，王徽之一觉醒来，想喝个小酒。他推开轩窗，见天地一白，竹影在风雪中摇曳，不禁起身踱步，吟诵起西晋左思的《招隐诗》。

　　魏晋名士的宽袍广袖灌满山风，他脑中灵光一现，忽然想去剡(音同扇)溪看看戴逵。戴逵是一位隐士，精于绘画、雕刻，不同凡响。

　　一叶扁舟逆流而上，船头积雪三寸，船尾酒瓮空悬。黎明时分，他终于来到戴逵门前。

　　然而他并未叩响门环，只在门前石阶的新雪上留下了几枚脚印。待晨钟惊起寒鸦，他的船已顺流南下。

　　有人不解，他为何不叩门？他说：“吾本乘兴而行，兴尽而返，何必见戴？”

　　六百年后，又是一个大雪之夜，赵匡胤“雪夜访普”。

　　赵匡胤曾多次到功臣家中微服私访，因此，赵普每次退朝回到家，都不敢随便穿戴。

　　这日，雪下了一整天，天快黑了，赵普猜想皇帝今晚应该不会出门，这才换上便装。

　　过了很久，听见敲门声，赵普急忙出去，只见皇帝站在风雪之中，惊得他忙迎上前去便拜。赵匡胤说：“已经约好晋王了。”

　　不一会儿，晋王赵光义也来了。赵普在堂中铺上双层垫子请二位落座，并用炭火烤起肉来。赵普的妻子斟酒，赵匡胤称呼她为嫂嫂。

　　三人围炉夜话，谋划平定太原之事。赵普说：“太原阻挡着西北两面的敌人，太原被攻下后，就要由我们独自抵挡，不如暂且等到平定各国后，那弹丸黑子般的地方，能逃到哪儿去呢？”赵匡胤笑了：“我也是这么想的，来来，接着吃肉！”雪夜访戴，魏晋名士在雪夜寻找自我；雪夜访普，北宋君臣在雪夜雕刻历史。2025年洛阳城中的第一场雪来去匆匆，让人意犹未尽，下一次大雪天，您想雪夜访谁？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：潘亮 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
    不想上班就想领钱！来，小编教你一招！
        春节假期就跟开了十倍速似的，“嗖”一下就过完了。
  • ·春节将至，洛阳医生紧急提醒！
  • ·益生菌对减肥、提升代谢有帮助吗？
  • ·29岁小伙减重224斤 喜获爱情来洛报喜
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 最新批复！洛阳这些学校、单位注销
  • 首月盈利近4000万元！河南炼化实...
  • 应复尽复！洛阳规上工业企业全力...
  • 隋唐城遗址植物园何时能免费参观...
  • 外地购车如何转回洛阳？这份攻略...
  • 市人大常委会召开专题会议研究202...
  • 洛阳今日晴天到多云 最高气温12℃
  • 神都上元灯会绚丽点亮【组图】
  • 社区邻里日 欢喜庆元宵【组图】
  • 洛阳市入选国家特殊教育改革实验区
    		•
    百姓呼声
    栾川城乡公交中途充电让乘客等待半小时
    大张超市不让民众用消费券充值员工却能？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    应天门

    国风人像

    王城上元夜 伴月赏花灯

    红山欢乐谷随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605