雪夜访普(河洛典故)

西晋末年，永嘉之乱，王羲之的父亲王旷最早提议晋元帝南下过江，利用长江天堑阻挡游牧民族的铁骑，以保存实力，待东山再起。

西晋末年，永嘉之乱，王羲之的父亲王旷最早提议晋元帝南下过江，利用长江天堑阻挡游牧民族的铁骑，以保存实力，待东山再起。

晋朝最终未能东山再起，王羲之家族则在江南留下许多故事。比如，王羲之第五子王徽之“雪夜访戴”。

会稽山阴，大雪之夜，王徽之一觉醒来，想喝个小酒。他推开轩窗，见天地一白，竹影在风雪中摇曳，不禁起身踱步，吟诵起西晋左思的《招隐诗》。

魏晋名士的宽袍广袖灌满山风，他脑中灵光一现，忽然想去剡(音同扇)溪看看戴逵。戴逵是一位隐士，精于绘画、雕刻，不同凡响。

一叶扁舟逆流而上，船头积雪三寸，船尾酒瓮空悬。黎明时分，他终于来到戴逵门前。

然而他并未叩响门环，只在门前石阶的新雪上留下了几枚脚印。待晨钟惊起寒鸦，他的船已顺流南下。

有人不解，他为何不叩门？他说：“吾本乘兴而行，兴尽而返，何必见戴？”

六百年后，又是一个大雪之夜，赵匡胤“雪夜访普”。

赵匡胤曾多次到功臣家中微服私访，因此，赵普每次退朝回到家，都不敢随便穿戴。

这日，雪下了一整天，天快黑了，赵普猜想皇帝今晚应该不会出门，这才换上便装。

过了很久，听见敲门声，赵普急忙出去，只见皇帝站在风雪之中，惊得他忙迎上前去便拜。赵匡胤说：“已经约好晋王了。”

不一会儿，晋王赵光义也来了。赵普在堂中铺上双层垫子请二位落座，并用炭火烤起肉来。赵普的妻子斟酒，赵匡胤称呼她为嫂嫂。

三人围炉夜话，谋划平定太原之事。赵普说：“太原阻挡着西北两面的敌人，太原被攻下后，就要由我们独自抵挡，不如暂且等到平定各国后，那弹丸黑子般的地方，能逃到哪儿去呢？”赵匡胤笑了：“我也是这么想的，来来，接着吃肉！”雪夜访戴，魏晋名士在雪夜寻找自我；雪夜访普，北宋君臣在雪夜雕刻历史。2025年洛阳城中的第一场雪来去匆匆，让人意犹未尽，下一次大雪天，您想雪夜访谁？（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）