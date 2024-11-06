少夫人的金疙瘩（细品《国色芳华》）

《国色芳华》您看了吗？这是一部兼具视觉美感与文化内涵的古装励志剧，以唐代洛阳、长安为背景，讲述商贾之女何惟芳的传奇故事。

编者按

《国色芳华》您看了吗？这是一部兼具视觉美感与文化内涵的古装励志剧，以唐代洛阳、长安为背景，讲述商贾之女何惟芳的传奇故事：她先是在天子近臣“花鸟使”蒋长扬的协助下，从利益交换的婚姻束缚中解脱；后凭借培育牡丹的高超技能及蒋长扬的投资，带领一群命运坎坷的女性勇闯商海，最终实现济世利民的理想。剧中看点颇多，今起邀您一起“细品《国色芳华》”。

好的台词能为演技加分，但在《国色芳华》剧中，有一群“演员”一句台词也没，全凭本色出演，成了该剧一大亮点——可以说，牡丹也是这部剧的“主演”！洛阳为剧组提供了12000株牡丹和芍药，其中牡丹有45个品种，它们扮演一个“重要角色”——少夫人的金疙瘩。

牡丹能当摇钱树

唐人轻商贾，剧中贵族鄙视何惟芳掉钱眼儿里，他们一边在刘宅欣赏国色天香，一边讽刺其为“少夫人的金疙瘩”。何惟芳不在乎他人的眼光，大方地称牡丹是“年年能生钱的活财神”！

在唐代，牡丹不仅是观赏花卉，还具有较高的经济价值。李肇在《唐国史补》中称，京城显贵追捧牡丹的风气已持续三十余年。每到暮春时节，“车马若狂”，人们争相去赏花，不热衷于此者反被人耻笑。牡丹被当成摇钱树，一株名贵品种甚至能卖出数万钱的天价。

对此，白居易有诗为证。他在《移牡丹栽》中称“金钱买得牡丹栽”，多少金钱？他又在《买花》中介绍：“贵贱无常价，酬直看花数。”牡丹花价格不定，花多易得，就贱一些；花少罕见，就特别昂贵。比如，“灼灼百朵红，戋戋(音同煎)五束素”，百朵红花值五捆白绢。

在《买花》后四句，“偶来买花处”的“田舍翁”感叹道：“一丛深色花，十户中人赋。”贵族买一丛深色牡丹花的钱，就等于十户中等人家一年的赋税！

山花移植入皇家

何惟芳逃出刘家时，被迫放弃满院“金疙瘩”，只抱走一盆“琼台玉露”。为了创业，她爬“清凉山”挖野生矮牡丹，培育出平民买得起的“怀袖香”。她有一句台词令人难忘：“众人都以为，牡丹是贵人的专属；却忘记了，它们生于山林，也曾自由地绽放。”

没错，牡丹早期隐遁深山。据《神农本草经》载，牡丹生于山谷，秦汉时期，人们就发现了牡丹的药用价值。

隋大业元年(公元605年)，隋炀帝迁都洛阳，并“辟地二百里为西苑”。西苑位于皇城之西，据《海山记》载，隋炀帝为充实苑囿，命各地进献鸟兽草木，其中“易州进二十四相牡丹”，如飞来红、醉妃红、天外黄、颤风娇等，这被视为洛阳大规模人工栽培牡丹的开始。

女皇武则天也爱牡丹，曾将家乡西河的牡丹移植到东都洛阳的皇家园林里。唐人舒元舆在《牡丹赋·序》中称：“由此京国牡丹，日月寖盛。”北宋欧阳修在《洛阳牡丹记》中也说，“自唐则天以后，洛阳牡丹始盛”。

洛阳花师上骊山

《国色芳华》的时间设定，始于唐玄宗开元四年(公元716年)。唐玄宗是武则天之孙，唐睿宗李旦第三子，又称李三郎，与剧中圣人化名三郎对上了。

唐玄宗也爱牡丹，据柳宗元在《龙城录》中称，洛阳人宋单父的种花技艺世间罕见，能让牡丹“变易千种，红白斗色”，被唐玄宗召至骊山种牡丹。

在宋单父的妙手之下，上万株形色各异的牡丹在骊山绽放。玄宗大喜，“赐金千余两”，宫里人都尊称他为“花师”。

唐玄宗与牡丹之间的趣闻，古人没少往书里写。在《松窗杂录》中，唐玄宗携杨贵妃于月夜赏牡丹，乐师李龟年手捧檀板，正准备唱歌助兴，玄宗道：“赏名花，对妃子，焉用旧乐词为？”遂命李龟年持金花笺宣赐翰林学士李白。

李白乘着酒兴，一口气填了三首《清平调》，其一尤为知名：“云想衣裳花想容，春风拂槛(音同涧)露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。”

在《开元天宝遗事》中，唐玄宗与杨贵妃于酒后相互偎依着赏牡丹，玄宗亲手折下一枝递给杨贵妃，二人闻着花香醒酒。

因杨贵妃受专宠，其堂兄杨国忠也颇得圣眷，获赐牡丹数棵，精心种在家里。杨国忠用百宝装饰花栏，称百宝栏；又在花圃边建四香阁，“用沉香为阁，檀香为栏，以麝香、乳香筛土和为泥饰壁”，每到春日，呼朋唤友来赏花。由于皇室推崇，牡丹大受追捧，富人为争抢珍品牡丹不惜一掷千金。何惟芳正是看中了这样的商机，重新培育出一个个“金疙瘩”，将生意越做越大。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）